A Robertita Franco casi la cuelgan: mujer “celosa” la agredió en un restaurante

Recientemente Robertita Franco, reconocida modelo en Instagram y Only Fans pagó el precio de la fama y lo que significa interactuar personalmente con sus seguidores. La reconocida creadora de contenido fue agredida por una mujer mientras se encontraba disfrutando en un restaurante de Monterrey.

La popular joven, aseguró que el hecho la sorprendió ya que la dama en cuestión la atacó por “celos” al ver que no se negó en fotografiarse con su marido, el conflicto provocó que la tóxica esposa le derramara un poco de salsa encima.

“Yo no hice nada, unos señores me pidieron una foto y yo simplemente se las di, a nadie le niego una foto entonces la señora yo no sé, después me enteré de que era su esposo, el que me había pedido una foto”, confesó la influencer de 24 años de edad.

La venganza de Robertita

El sorpresivo y amargo hecho provocó la reacción de Robertita quien sin pensarlo mucho también buscó vengarse y le hizo lo mismo a su agresora: también le lanzó salsa.

El incidente se hizo viral a través de un video que circuló inmediatamente en redes sociales.

¿Quién es Robertita Franco?

Su nombre de pila es Miranda Hoyuela Escareño, nació en Monterrey, Nuevo, León, y se dio a conocer desde que forma parte, esporádicamente en el programa Es Show, conducido por Ernesto Chavana.

Aunque su cuenta en oficial en Instagram no supera los 40 mil seguidores su popularidad ha crecido por las publicaciones que comparte en las distintas plataformas digitales, incluso se considera conductora de televisión.