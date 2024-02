Belinda tunde a las ‘coquette’ e impone moda con sus sombreros: claves para usarlos y ganar como ella

Belinda se une a “las mujeres que no lloran sino que facturan” al estrenar su nueva canción y video, Cactus, luego de varios años sin grabar un sencillo denbido a problemas de contrato con una disquera con la que no tenía libertad artística.

“YA ES OFICIAL! ¡MI NUEVA FAMILIA @warnermusicmex @warnermusiclat @warnermusic. A lo largo de mi carrera musical he tenido la suerte de cruzarme con personas maravillosas pero también con situaciones difíciles e inesperadas que no permitieron que pudiera llevar mi potencial al máximo y deje de creer. Dejé de creer en la industria y en las compañías. Hoy, años después, decidí volver a creer. Creer en mi, en mi música, en mi carrera y en un equipo maravilloso, que en un momento muy diferente al que tuve que vivir en el pasado, está comprometido a tope. Belifans, esperen música MUY PRONTO”, anunció en agosto de 2023.

Ahora, tras varias semanas lanzando pistas sobre su nuevo material, Belinda finalmente estrenó el nuevo tema que ha dado mucho de qué hablar por su letra que presuntamente es un bombardeo de indirectas a Nodal.

“Mi pecho no es bodega, todo pa’ fueraLo que me hace mal, se va pa’ la mierdaNo fuiste lo que esperé de tiCarajo, cómo me hiciste sufrir. Dicen que todo sana con tequilaBebo y nomás le echo sal a la heridaPor lo menos bailo esta canciónY salud a las que están igual que yo. Bebo, salud por tu recuerdoNo veo el olvido lejosMe costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, y salud por to’ los besos¿De qué sirvió tatuarte mis ojosPa’ luego borrarlos con otros?”, canta Belinda.