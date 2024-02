Maite Perroni no descarta volver a las telenovelas; ¿Viene algún protagónico?

Maite Perroni dejó a más de uno sorprendido con su decisión: “La música es ya un capítulo cerrado en mi vida, a menos que se dé algo con RBD, pero si no, ya no”, revelando que su única razón para volver a cantar es que sea con RBD. Sin embargo, la artista no negó que pudiera seguir apareciendo en televisión y qué mejor que verla en una nueva propuesta en las telenovelas.

“Siempre estaré abierta a escuchar”

Perroni se presentó ante las cámaras de los medios de comunicación y añadió:

“A mí las telenovelas me encantan, no tengo ningún reparo, al contrario, es mi origen, es el lugar donde empecé a construir mi carrera; así que la verdad si se diera un proyecto interesante, siempre estaré abierta a escuchar”. Aunque hasta el momento no se ha confirmado algún protagónico o participación especial en algún melodrama.

La mexicana ha logrado una carrera destacada en el ámbito de la actuación, especialmente en las novelas que marcaron el inicio de su vida profesional en Televisa. Estas son las más destacadas: ‘Cuidado con el ángel’, ‘Rebelde’, ‘Triunfo del amor’, ‘Cachito de cielo’, ‘La Gata’, ‘Antes muerta que Lichita’.

Sin dejar de lado importantes series que se pueden ver en las diversas plataformas de Streaming y una de sus películas más recientes es: ‘La Octava Cláusula’ que trata sobre una pareja que ante sus amigos parece estar en una relación perfecta; sin embargo, al igual que otros matrimonios, tiene secretos que serán revelados por una visita inesperada. Está disponible en Prime Video.

La protagonista de Rebelde, cuenta con millones de seguidores que lamentan que esta sea su última aparición en los escenarios, a pesar de que en el pasado lanzó un álbum de estudio de bachata muy exitoso y luego se aventuró en el reggaetón, incluyendo otros de sus mejores clásicos como ‘Loca’ en su repertorio musical.