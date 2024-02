Wendy Guevara se llevó el “Trend del Año” en los TikTok Awards 2024 por esta frase que te hace estallar de risa

La tercera edición de los TikToks Awards demostraron que este galardón sigue ganando reconocimiento en la comunidad de los famosos y famosas de México. La organización del evento se lució y, como ya viene siendo costumbre, Wendy Guevara destacó entre todas las personalidades presente.

La ganadora de la Casa de los Famosos México se llevó el “Trend del Año” y lo disfrutó a lo grande al expresar un emotivo y llamativo discurso de agradecimiento.

Wendy Guevara se llevó este premio por su frase distintiva de redes sociales, obviamente viralizada, en la que dice “Vieeejo”, según reseña Infobae.

Guevara agradeció el apoyo de Nicola Porcella, Las Perdidas, y su gran amigo, Poncho de Nigris. Destacó, además, a la comunidad trans, de la que Wendy es una de las máximas representantes en México.

“Y también las de la comunidad trans podemos”, expresó Wendy Guevara, según el medio citado.

En su llegada a los premios, en la alfombra pink, Wendy Guevara aprovechó para hablar de las fuertes y ofensivas declaraciones que hizo Alfredo Adame en su contra, antes de que empezara La Casa de los Famosos 4, de Telemundo.

“Ya estoy acostumbrada, soy una chica trans que desde niño me han insultado y me han dicho ese tipo de cosas que e dijo el señor. Para mí no es novedad, no me duele. La verdad no me duelen, ni nada; al contrario me da risa porque a pesar de que yo no estoy en esa casa, soy tema de conversación. Ya saben que la del raiting acá está”, dijo Guevara.