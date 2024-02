Fabiola Campomanes revela que famosa actriz le arrebató protagónico ¿De quién se trata?

Una de las actrices más notorias en el mundo del espectáculo, es sin duda Fabiola Campomanes esto se debe a su belleza y talento en la actuación que hizo que se le abriera muchas puertas, coronándose de esta manera como una de las villanas favoritas del público.

Sin embargo, no siempre ha sido así, pues al igual que todos, al comienzo de su carrera la situación se le tornó un poco difícil y, tal como ella lo indicó al embarazarse a sus 19 años de edad Televisa le quitó la exclusividad.

Aunque después de tener a su hija, la famosa logró salir adelante, posicionándose como una de las mejores actrices jóvenes gracias al éxito de la telenovela ‘Los parientes pobres’, en donde compartió algunas escenas junto a Ernesto Laguardia y Lucero.

A pesar de qué Campomanes era uno de los talentos prometedores de la empresa televisiva mencionada anteriormente, logró actuar en tan sólo dos producciones, ya que su carrera se vio frustrada tras un suceso que cambió por completo su vida.

¿Quién es la famosa actriz que robó el protagónico de Fabiola Campomanes?

Fue durante una entrevista para Pinky Promise que Fabiola Campomanes reveló ante todos, si era verdad o no que le quitaron un protagónico para poder dárselo a otra colega.

Ante la pregunta del público, la actriz no tuvo otra opción que darle respuesta, indicando que esta producción estaba a punto de estrenarse en Televisa y que, lo peor de esta situación era que no le habían dado aviso de la situación, si no que se enteró cuando estaba a punto de empezar a grabar.

“Me quitaron un personaje, yo ya vestida en personaje. Ya lista para grabar, a punto de entrar. Fue muy triste”.

No obstante, pese a lo difícil que fue enterarse de lo ocurrido, Fabiola no reveló la identidad de la actriz con la que ocurrió el problema.

Aunque, los seguidores de la famosa se dieron en la tarea de investigar por sus propios medios de quién se trataba, descubriendo que la telenovela a la que se refería era ‘La última esperanza’, la cual se estrenó en 1993 y fue protagonizada por Mariana Levi, quien falleció en el año 2005 a causa de un infarto fulminante.

Con el paso del tiempo, Fabiola Campomanes logró brillar en TV Azteca con la telenovela ‘Azul Tequila’.