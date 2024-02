Segura de sí misma, así es Lucerito Mijares quien celebra sus 19 años

No sólo es talentosa, también tiene una sonrisa contagiosa y es una gran estrella artística A sus 19 años recién cumplidos, Lucerito Mijares, ha logrado demostrar seguridad en sí misma, tanto que no se detiene en artículos para responder a quienes la han llegado a criticar por su aspecto físico.

“Me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo. Si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello, pero la verdad me da exactamente igual”... “obviamente a nadie le cae mal una ejercitadita, pero soy muy feliz”, aseguro la joven artista .

La hija de Manuel Mijares y Lucero, ha logrado consolidar su carrera profesional gracias a la guía y formación de sus famosos padres. Desde muy temprana edad ha contado con la suerte de demostrar su talento frente a miles de personas y compartir temas musicales como la experiencia que vivió con Melendi, en diciembre de 2022 o Daniela Romo.

“…fue y será para siempre el mejor día de mi vida! Mi @_melendioficial_ como te diste cuenta no tengo palabras para expresar lo que ha sido esta noche para mí. Te agradezco desde el fondo de mi corazón por hacerme tan feliz, cada vez que te veo y escucho tus canciones y sobre todo por haberme invitado a tu escenario esta noche”, escribió en aquella oportunidad la hija de ‘La Novia de América’.

Todo parece indicar que Lucerito Mijares cuenta con su luz propia y que no necesita de sus padres para verla triunfar frente a un escenario.

A Lucerito no le quita el sueño los comentarios de aquellos haters: “Me dan exactamente igual porque sé que hay algunos que no son verdad, algunos que sí, pero me dan lo mismo porque yo sé cómo soy y la gente ajena no me conoce al 100%”, dijo en alguna oportunidad a los medios de comunicación.

Lo cierto es que la personalidad de la también protagonista de la obra de teatro musical El Mago la hace una joven muy querida dentro de la industria del espectáculo mexicano. Así lo ha expresado su orgullosa madre quien asegura que su hija tiene una personalidad muy particular:

“Ella siempre ha tenido una personalidad muy de ella, ella posee una esencia tan libre, tan maravillosa. Como muchos saben, ella es de signo Acuario, ella nació el 2 de febrero Día de la Candelaria, yo no sé si es por su signo, pero su carácter es muy ella, o sea, ella no copia a nadie… Ella no es ni mi copia, ni la copia de su papá, ni pretende serlo, ni pretendemos que lo sea, a mí me encanta que ella sea única”, confesó Lucero en una entrevista ofrecida al programa televisivo Ventaneando.