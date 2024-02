Laura Bozzo: la razón por la que estuvo a punto de ir a prisión

Si algo ha caracterizado a Laura Bozzo es lo polémica y controversial. No se queda callada, busca siempre replicar a quien la señala.

Si bien se ha ganado el cariño de muchos por su trabajo como conductora de televisión, su vida se ha visto envuelta en una serie de escándalos, que para ella no han llegado a representar un obstáculo en su vida.

La popularidad de esta periodista peruana de 71 años, sigue vigente.

Los escándalos de Bozzo:

En el año 2018, la creadora de la frase “Que pase el desgraciado”, tuvo que enfrentarse a problemas por evasión de impuestos de unos 17 millones de pesos (853.007 dólares). Para aquel momento, la peruana aseguraba que se trataba de una confusión por un cambio en la ubicación de su cuenta bancaria.

Supuestamente la empresa ‘Televisa’ le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos y las personas encargadas, al parecer, no avisaron del cambio de residencia.

En el 2021 la famosa presentadora volvió a estar en el ojo del huracán luego de vender una propiedad en México sin notificarle a las autoridades fiscales y judiciales, por ello, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Atención Tributaria, por ello emitió una orden de prisión preventiva contra Bozzo.

El periplo arrancó cuando un juez mexicano impuso prisión preventiva a la polémica presentadora de televisión por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602.004 dólares) al vender un inmueble embargado por el fisco.

La presentadora evitó su detención mediante un amparo, dejando además en garantía una propiedad que se valuó en 13.7 millones de pesos.

Pago por doctorado honoris causa:

En el año 2019 una universidad mexicana le confiere un título honorífico por la supuesta lucha en defensa de las mujeres. Sin embargo, el Consejo Doctoral Mexicano pidió que le retiraran tal reconocimiento, alegando que Bozzo habría pagado una suma considerable para obtenerlo.

“En realidad nosotros no tenemos nada en contra de la señora. Ella produce en su programa anti valores, resalta la agresividad y eso está en contra para tomarse en cuenta para un reconocimiento de honoris causa que no está avalado por la Secretaría de Educación. No podemos caer en cartones falsos”, había asegurado Francisco Javier García, del Consejo Doctoral de México.

La demanda de Irina Baeva y Gabriel Soto:

En octubre de 2020 Bozzo fue demandada por la actriz Irina Baeva y su pareja el también actor Gabriel Soto por difamación e injuria.

“El daño moral está aprobado de parte nuestra. Hay videos donde están todas las difamaciones: perdón que lo repita pero (Laura) dijo que Irina era una hija de pu…, descerebrada, roba maridos…, y de Gabriel Soto señaló que pensaba con los genitales, que era un desobligado”, explicó el abogado de la pareja, Gustavo Herrera.

La pareja de actores ganó la batalla legal al no acudir a la audiencia. A la conductora se le ordenó pagar una compensación económica.

Al finalizar este litigio la modelo rusa expresó: “Yo no le deseo mal a nadie, pero cada quien es responsable de sus decisiones y de las consecuencias”.