Magaly Chávez y Alfredo Adame: ¿Qué fue lo que pasó en la primera audiencia por daño moral?

Magaly Chávez confirmó hace meses atrás que inició una demanda contra de Alfredo Adame por presunto daño moral, ya que en los últimos días ha dañado su imagen pública. Sucede que, el pasado 31 de enero se dio la primera audiencia de esta denuncia a pesar que el polémico conductor de televisión se encuentra participando en ‘La Casa de los Famosos’, en donde estará durante los próximos tres meses o hasta que el público decida.

La famosa logró acudir junto a su abogado a la audiencia, en donde se encontró solamente con el asesor de legal de Adame, pues el histrión se mantendrá en este proceso mientras se encuentra dentro del Reality show más popular de Telemundo.

Al ser la primera vez, este encuentro se llevó a cabo de manera rápida y no hubo ningún avance significativo, ya que, por ahora sólo se debe revisar el documento expedido al momento de la audiencia, se trata de un papel que se debe hacer llegar al ministerio público, pues sin el mismo, no se puede continuar.

De esta manera, sólo que esperar al siguiente encuentro que se realizará el próximo 27 de febrero, fecha que de igual manera debe ser informada a Alfredo Adame.

Cabe resaltar, que al finalizar la audiencia una de las cosas a las que hizo énfasis Magaly es que ella no quiere ningún tipo de reparación económica, sino más bien un castigo para su exnovio, ya que considera injusto el hecho de ser la persona que sufra a consecuencia por las palabras que el presentador dirigió hacia ella.

Por otro lado, también dejó entrever que, pese a haber sido la primera audiencia, la famosa aseguró que en los próximos días la jueza emitirá una orden a su favor.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. De hecho, la señora juez yo creo que nos dará muy buenas noticias próximamente (..) Yo voy a hacer lo necesario porque el señor pague por todo eso”.

“Si no entiendes a las buenas, vas a entender a las malas”

Por el momento Magaly Chávez no sabe lo que deparará este proceso, sin embargo, piensa que lo más correcto es que Alfredo Adame sea encarcelado ya que, según lo indicado la única opción es detenerlo para evitar que siga perjudicando a otras personas

“No es que me guste (verlo en la cárcel) es que lo necesita, lo necesita el señor para que lo entienda. No puedes sobrepasar cosas que ya son muy fuertes y ya me han aceptado a mí de todas las denuncias”, explicó durante el encuentro con la Prensa.

Es importante recordar que en el momento existe una demanda civil por daño moral en contra del actor, esto, debido a que la famosa ha intentado diversas maneras para que Adame deje de hablar de ella, pero hasta ahora ninguna ha dado resultados.

“Si no entiendes a las buenas, vas a entender a las malas”, afirmó Chávez.