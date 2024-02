Novio de Selena Gomez indigna con su “extraño” sentido del humor y fans le piden “que la deje en paz”

El amor se da de formas misteriosas, cuando menos esperas y con quien menos pensabas y Selena Gomez y Benny Blanco han sido ejemplo de ello.

La cantante ha tenido lista interesante de relaciones sentimentales que incluye a quienes fueron los hombres más cotizados como Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner y Nial Horan sin embargo, ella misma ha dicho que ninguno fue realmente lo que ella esperaba. Tras asegurar que quería darse un tiempo para dejar de presionarse de tener pareja, en diciembre de 2023 sorprendió con la noticia de que había encontrado un amor incondicional en el productor musical Benny Blanco.

“Él es absolutamente todo mi corazón. Él [ha] sido lo mejor que me ha pasado. El fin. …Sigue siendo mejor que cualquiera con quien haya estado. Hechos.”, escribió la ex estrella Disney Channel.

Una fuente aseguró en exclusiva a la revista US Weekly que “Selena no se había sentido tan feliz con nadie con quien había salido en mucho tiempo. Selena y Benny están verdaderamente enamorados y aunque ella ha mantenido en secreto a la mayoría de las personas con las que ha salido, con Benny no podía esperar para revelar que estaban juntos”.

Aunque en realidad se reporta que han estado saliendo desde hace más de seis meses, ha sido reciente que la pareja se ha dejado ver públicamente en diversos eventos y salidas cotidianas. Desde entonces, el productor se ha convertido en “el más odiado” por los fans de Selena, quienes señalan “no es para ella”.

Benny Blanco es criticado por su “extraño” sentido del humor en redes sociales

Benny Blanco El productor graba videos de cocina (Instagram)

Si bien Benny tiene un gran reconocimiento en la industria músical, parece que su contenido en redes sociales está siendo muy cuestionado por internautas que lo acusan de tener “un sentido del humor bizarro”.

Además de la música, el productor se ha dedicado a la cocina, lanzando su propio libro Open Wide. En sus redes sociales suele compartir videos en los que prepara comidas fáciles junto con sus amigos, inyectándole una buena dosis de irreverencia que parece no ser tan graciosa para algunos.

“Si yo fuera Selena, estaría bastante avergonzada”. “Realmente no sé lo que Selena ve en él”; “Esa fue la cosa más asquerosa y extraña que he visto en mi vida”; “Ugh este tipo no es nada gracioso”; “Qué sujeto tan desagradable, qué le vio selena???”; “De verda cómo le puede parecer simpático esto a Selena?”, expresan internautas.

Eso sí, la propia Selena suele dejar comentarios en los videos de Benny que dejan claro que a ella le gusta tal y como es y que eso es lo único que importa.

Selena Gomez La cantante está muy enamorada de Benny Blanco (Instagram)

¿A qué se dedica Benny Blanco?

Benny es un talentoso compositor y productor que ha logrado éxitos con algunos de los nombres más importantes de la música como “Diamonds” de Rihanna, “Teenage Dream” de Katy Perry, “TiK ToK” de Kesha, “Circus” de Britney Spears, “Lonely” de Justin Bieber y “Same Old Love” de Selena Gomez.

Antes de ser el interés romántico de Selena, ya habían sido colaboradores y amigos. De hecho, tiene créditos en algunos de sus éxitos, como “Single Soon”, “Kill ‘Em With Kindness”, “Same Old Love” y su colaboración con Cashmere Cat, “Trust Nobody”. El dúo también tiene un tema con J Balvin y Tainy, “I Can’t Get Enough”.