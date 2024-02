¿Volvieron? Mauricio Ochmann “echa en cara” a su ex sus románticas vacaciones con Aislinn Derbez

En el 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron el fin de su matrimonio, pero dejaron claro que lo hacían desde el amor y con todo el respeto por el bien de su hija Kailani.

Desde entonces, los famosos siempre se han reunido para eventos importantes de su pequeña, cumpleaños, vacaciones y más, y se dedican mensajes de cariño en redes.

Por esto, muchos aseguran que nunca se superaron, a pesar que ambos tuvieron nuevas parejas, pero esas relaciones fracasaron y ellos se muestran cada vez más unidos.

Fue hace poco que se conoció de la ruptura de Mauricio y Paulina Burrola, y muchos dicen que fue debido a Aislinn.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez disfrutan de románticas vacaciones en España

A través de sus redes, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez dejaron ver que están juntos de vacaciones en España con su hija Kailani.

En uno de los videos que publicaron en Instagram se ve a Mauricio y su hija en las calles de España y luego aparece Aislinn detrás de ellos muy sonriente y feliz.

“Aislinn se ve muy feliz con él”, “me huele que estos dos volvieron, de hecho nunca se separaron”, “pobre de la ex, con razón no aguantó más”, “que tóxicos estos dos, nunca se dejaron”, “ponen de excusa a la hija, pero se ve que se aman”, “ay ya digan que volvieron”, “ellos quieren estar juntos de nuevo no sé por qué se engañan y nos engañan”, y “estos ya volvieron pero no lo quieren decir”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta los momentos ninguno de los dos ha confirmado o negado nada, pero se muestran muy felices en estas vacaciones, además que se sabe que participarán juntos en la película Hasta el fin del mundo, que será grabada en España, por lo que seguirán compartiendo tiempo juntos.