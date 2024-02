¿Ángela Aguilar llegará al mundo del Reggaetón? La misma cantante responde la interrogante

Ángela Aguilar salió al mercado musical con una nueva producción discográfica llamada ‘Bolero’. La cantante de 20 años, fiel al estilo musical de los sonidos tradicionales de México, fue abordada en una entrevista en la que le preguntaron si algún día incursionaría en el reggaetón.

Tiene 20 años, por lo que es normal preguntarle si alguna vez llegará una colaboración con artistas del género urbano. Ángela Aguilar cuenta con una voz prodigiosa que sería igual de melodiosa con cualquier ritmo.

Sin embargo, la artista mexicana, conocida también por ser la hija de Pepe Aguilar, lo tiene bien claro: el reggaetón no es lo de ella. No tiene nada en contra del género urbano, pero las letras con las que se abordan las situaciones del amor, en el reggaetón, no van con su manera de expresar las cosas. Así lo dice en una entrevista que cita el sitio SDP Noticias.

“Hay que regresar al amor inocente, a las canciones bonitas, a las canciones que no tienen ni que faltar al respeto, ni denigrar, ni hacer nada. Ni a las mujeres, ni a los hombres ni a quien sea”, dijo Ángela Aguilar.

“Se me hace muy bonito estar enseñando el amor genuino, por medio de canciones que no te va a dar pena que tu mamá las escuche, y canciones que todos podamos conectar”, destacó la talentosa joven mexicana.