Denuncian a Bellakath por amenazas y fraude en México

Hace poco, Spotify reveló una lista con las cantantes mexicanas con más oyentes mensuales y, para sorpresa de muchos, Bellakath logró estar en la segunda posición. Su tema Gatita logró catapultarla a la fama nacional e internacional, y gracias al poder de las redes sociales, ha logrado mantenerse en la cima, con sus otras canciones.

Ahora, la artista e influencer enfrenta un nuevo problema, ya que su exextensionista de cabello, Betzel Chávez puso una denuncia en su contra por amenazas y fraude.

La especialista en colocar cabello a la estrella del reguetón decidió hacer pública la denuncia que interpuso a Bellakath, quien le debe, poco más de 100 mil pesos por trabajos realizados en casi dos años.

“Hago contenido en redes, soy influencer y todo empezó en 2019 cuando yo apenas iniciaba con este mundo de las extensiones. Ella y yo teníamos una amistad, y con la confianza que yo le tenía, decidí aplicarle extensiones de cabello ya que apenas intentaba ser famosa, entonces no tenía las posibilidades para pagar, pero llegamos un acuerdo y hacer un intercambio por menciones. Después se desentendió de esos acuerdos y no quiso pagar”, detalló la extensionista en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

Betzel recalcó que la cantante la defraudó y robó. Durante el programa mostró la denuncia que interpuso en la Fiscalía de la Ciudad de México, a finales del año pasado; además, presentó algunas pruebas como mensajes, fotografías, videos y conversaciones de WhatsApp.

“No soy la única a la que defraudó, ya que le debe a otras extensionistas. En mi caso, ocurrió que me empezó a amenazar. Me dijo: ‘tú te vas a quedar callada, tengo el poder y los medios, y si no quieres que te destruya el negocio y familia, pues quédate callada, porque no te voy a pagar”, agregó Betzel en el programa.

Denuncian a Bellakath por fraude y amenazas. (Foto: Cortesía Gustavo Adolfo Infante.)

Denuncian a Bellakath por fraude y amenazas. (Foto: Cortesía Gustavo Adolfo Infante.)

Denuncian a Bellakath por fraude y amenazas. (Foto: Cortesía Gustavo Adolfo Infante.)

Bellakath, ¿el lado oscuro?

La profesionista de las extensiones compartió que se sintió desilusionada de la verdadera Bellakth.

“Ella amenazó con dañar mi reputación y familia. Ella quería poner mantas en donde vivo y quiere inventar cosas que no son ciertas. Ella me dijo que ese era el primer paso y que podía hacer más”, explicó.

Ante el temor levantó una denuncia a finales del 2023, “lamentablemente lo que ella muestra en redes no es la persona real. Ella es una persona falsa, una persona que le gusta inculcar miedo, se la vive amenazando”, y añadió que hace responsable a Bellakath de lo que pueda sucederle a ella o a su familia.