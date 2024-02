Helena Rojo: madre de tres hijos; ¿quiénes son y a qué se dedican?

La actriz recordada por su participación en “El Privilegio de amar” y “amor real”, falleció a los 79 años de edad.

Brillante actriz, así será siempre recordada Helena Rojo quien perdió la vida este domingo 4 de febrero.

Su profesión como artista inició en 1968, cuando apenas tenía 24 años de edad. Para el momento ya era madre de tres hijos, nacidos de su primer matrimonio que duró solo 5 años, hasta que el hombre la abandonó y se hizo cargo de los pequeños, con la ayuda de su madre.

La galardonada actriz, no sólo era considerada una dama, también muy reservada con su vida privada. De los pocos detalles que se saben ha sido por las pocas veces en las que la propia Helena se abrió para hacer algunas confesiones, entre ellas que se casó a los 17 años y que de sus 3 hijos solo uno quiso seguir sus pasos en el mundo de la actuación, pero no logró consolidar su carrera artística.

“En ese tiempo, así eran las cosas, ahorita ya no dejas que una niña se case a los 17 años, y ya tiene más información... ay, a la edad que yo tenía en esos tiempos no había información de nada, nadie te hablaba de nada, no te enterabas cómo son las cosas o cómo era la vida, nada más te dicen: ´-No te cases, no te cases´, pero nadie te explica cuáles son las condiciones que te van a llevar que un matrimonio no funcione”, destacó.

En una entrevista ofrecida reveló que siempre quiso mantener a sus tres hijos alejados de los reflectores, esto no sirvió de mucho pues la falta de constancia no les jugó a favor.

“Yo no los quise meter mucho en el medio, aunque todos, de alguna manera, lo intentaron; la más grande hizo a Sor Juana en una película, la otra estuvo estudiando en el CEA, en Televisa, el otro hizo novelas, películas y, finalmente, no siguieron, esta carrerita es de perseverancia y darle y darle”, precisó.

¿Quiénes son los hijos de Helena Rojo y a que se dedican?

Helena Rojo. Es recordada por sus actuaciones en cine, radio y televisión. (Especial)

Esta actriz mexicana procreó a Elena, Leonardo y Patricia

Elena, es la primogénita, vivió por muchos años en Tijuana, pero decidió mudarse a Cozumel y se dedicó expresamente a su familia, pues es madre de tres hijos, entre ellos siendo uno de ellos Alan, quien fue detenido en el aeropuerto internacional “Jorge Chávez” de Perú cuando intentaba sacar del país 1.7 kilogramos de cocaína dentro de 50 cápsulas. Fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de tráfico de drogas.

Leonardo es el único hijo varón que tuvo Helena Rojo estudió fotografía y era amante de retratar paisajes para turistas como Quintana Roo. Gracias a su profesión, el único hijo varón de la actriz ha podido viajar a diversas ciudades. Además, tiene un hijo y está casado.

Mientras que Patricia vive en Cozumel y propietaria de un restaurante muy cercano al malecón. Es madre de dos niñas y, una de estas, admira a su abuela, por lo que sueña con seguir sus pasos como actriz, razón para que la fallecida actriz la apoyó en su momento llevándola al CEA de Televisa para pulir su talento.