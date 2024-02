Juan Collado, Leticia Calderón y Yadhira Carrillo: un triángulo amoroso de la vida real

El nombre de Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto nunca estuvo tan relacionado con la prensa rosa mexicana hasta el 2007, año en el que se conoció sobre su divorcio con la actriz Leticia Calderón con quien procreó dos hijos: Luciano y Carlo, para inmediatamente casarse con la también actriz Yadhira Carrillo.

Luego de conocerse que Juan Collado, recientemente ha librado un proceso penal por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, el triángulo amoroso ha cobrado nuevamente interés .

Juan Collado pasó cuatro años en prisión acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Foto: (Especial)

Calderón quien ha procurado siempre mantener una postura ecuánime frente a las infidelidades de Collado, había ofrecido una entrevista a Mara Patricia Castañeda a quien le contó como finalizó el matrimonio que duró unos 8 años, definiendo su unión como un “infierno”.

Leticia asegura que fue abandona da por Juan Collado justamente cuando se recuperaba de una operación de rodillas:

“Me paré, me acuerdo como a las 8 de la noche (…) Me paré en muletas para el baño y ya no estaban sus cosas. Esa es la realidad. Y le dije a mi muchacha, a Lucy, ¿oye cuándo se llevó las cosas el señor? ‘Ayer en la tarde, ayer lunes’ (…) Te lo juro por la vida de mis hijos que así fue”, precisó.

Leticia Calderón es madre de dos hijos que son su adoración | Instagram: @letycalderon79 / @colladocarlo19

A pesar de que Leticia siempre ha insistido en en que su expareja la dejó para iniciar un romance con Yadhira Carrillo, esta asegura que su relación con el abogado inició ocho meses después, cuando incluso Collado había terminado su noviazgo de la presentadora Edith Serrano.

Leticia contó que le reclamó a su entonces esposo pero él no quiso aceptarlo, argumentando que aquello era un intento para separarlos, que se trataba de un montaje insistiéndole en que fueran a terapia psicológica para recuperar }su relación. “Y le dije: No te hagas güey si fue el fin de semana que no me acompañaste a Ladero con el doctor de Luciano”, contó.

En 2007 se confirmó sobre la separación de la protagonista de la telenovela Esmeralda y el abogado, luego de que una revista publicara imágenes del hombre junto a Yadhira, luego que la propia Leticia autorizara a la periodista de espectáculos Matilde Obregón, quien le aseguraba que tenía en sus manos una serie de fotos de Juan y Yadhira besándose.