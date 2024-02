Aislinn Derbez se va contra médico que la criticó por decir que las emociones curan enfermedades

La actriz Aislin Derbez vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no es por su relación de amistad con el padre de su hija, Mauricio Ochmann, o por algún viaje que hayan decidido hacer juntos y se prendan los rumores de reconciliación.

Esta vez, la también modelo e hija de Eugenio Derbez, fue tendencia por su podcast “La Magia del Caos”, donde tuvo como invitado al médico cirujano Yonatan Eidels, mejor conocido como Nirdosh Kora, en el que ambos sugirieron que a través de las emociones las enfermedades pueden curarse.

Se trata de la corriente de medicina alternativa, Bodhi Medicine, que establece que mediante cinco leyes biológicas las personas obtienen herramientas para curar sus enfermedades.

Las criticas de los usuarios en las redes sociales se incrementaron y Aislin decidió defenderse tras las acusaciones de un joven médico que aseguró que ella y su invitado lo que han hecho es ‘desinformar’.

¿Qué dijo Aislin que generó controversia?

Aislinn Derbez y el Dr. Nirdosh Kohra, aseguraron que las enfermedades son producto de un desequilibrio generado por emociones mal canalizadas.

“El cuerpo puede curarse solo de lo que sea”, dijo el médico invitado, precisando que siguiendo las cinco leyes biológicas, “el 80% de las enfermedades no son enfermedades, son procesos de sanación”.

Aislinn sumó que la medicina, “casi siempre, cuando está atendiendo a una persona con ‘cáncer’, y ataca y quita el tumor, no está atendiendo la raíz” y apuntó que las sesiones, que ha tomado con la medicina alternativa Bodhi, ha sanado varias de sus dolencias en los últimos meses, reseñó el portal Milenio.

“No estamos diciendo que todas las enfermedades son las emociones, no. Lo que causa un desequilibrio en mi cuerpo, mente, cerebro, son situaciones muy particulares que todos hemos vivido en la vida. No me crean a mí, no nos crean a nosotros, obsérvenlo”, destacó la expareja de Mauricio Ochmann.

¿Cómo respondió Aislin a las críticas?

En un video que publicó en su Instagram, aclaró que su trabajo en ‘La Magia del Caos’ se lo toma sumamente en serio, por lo que elige con mucho cuidado quienes son los invitados a su programa.

“Cada invitado tiene una razón muy clara detrás de por qué decidimos invitarles y el doctor Nirdosh no fue la excepción. Tiene un diplomado de ‘Las cinco leyes biológicas’ donde las explica y también aborda la salud desde una visión integral”, dijo.

Precisó que tiene un año estudiando sobre medicina alópata. “Entiendo que el hecho de que me haya funcionado a mí no necesariamente le vaya a dar resultados al mundo entero. Sin embargo, ‘La Magia del Caos’ es un espacio donde nos caracterizamos por exponer, escuchar y cuestionar diferentes puntos de vista de temáticas que nos involucran a todos”.

Enfatizó que jamás incentivó a las personas a no acudir al doctor, por el contrario ella asegura que es importante informarse de los avances científicos.

“Jamás hemos promovido que la medicina alópata no funciona, o que no beneficia nuestra salud, jamás hemos incentivando a que no vayan al doctor, al contrario, me parece importantísimo el avance científico y tecnológico probado que ofrece la medicina alópata y además muchísimas personas, yo incluida, estamos vivas gracias a ella”, explicó.

Asimismo, pidió a los internautas no dejarse llevar por un fragmento que fue sacado de contexto, y que se den el tiempo de entender lo que van a criticar.