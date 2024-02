“Embarazó a la primera que se dejó”: Filtran video de Nodal ‘presionando’ a Belinda para tener un hijo

Años después de su rompimiento, Christian Nodal y Belinda han vuelto a protagonizar los titulares tras el estreno de la tiradera de la estrella pop, titulado ‘Cactus’, que para muchos, fue la revancha de la cantante para dar su versión de lo que vivió en su sonada relación con el ícono del regional mexicano.

Tras escuchar la letra de ‘Cactus’, los fans comenzaron a teorizar no solo por los versos, también por el video musical de la cantante, donde, supuestamente habría dejado algunas pistas de lo que vivió en su relación con el originario de Caborca, Sonora.

En la canción, la cantante de ‘Luz sin Gravedad’ dejaba un tajante mensaje en el que aparentemente, daba a entender que su relación no era como la pintaban y que el anillo de compromiso no era como tal una declaración de amor:

“Al final fue lo que tú demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

Belinda 'Cactus' Youtube Belinda: 'Cactus' (video oficial) (Youtube Belinda: 'Cactus' (video oficial))

Rápidamente, la idea sobre Nodal cambió para los usuarios y fans de Belinda cambió por completo, señalándolo como el gran villano de la relación que, por mucho tiempo, mantuvo a la española como una ‘interesada’, luego de que el cantante publicara unas capturas de pantalla exhibiendo a su exnovia.

También te podría interesar: Nodal y Cazzu más unidos que nunca, esto hicieron en medio de la tiradera de Belinda

¿Nodal presionó a Belinda para tener hijos?

Los fans están decididos a conocer la verdadera historia de ‘amor’ de Belinda y Christian Nodal, analizando con lupa cada detalle de lo que la estrella pop clama en cada uno de sus versos que dan a conocer que no todo era miel como se veía.

Fue así que, poco a poco, han ido reviviendo videos de la pareja donde se ve como Nodal llegaba a ‘desairar’ a su exnovia e incluso un post donde algunos han sugerido que estaría presionando a Belinda a tener un hijo.

Recordemos que en entrevistas pasadas, el sonorense había revelado que deseaba convertirse en padre a los 24 años, razón por la que algunos notaron que posiblemente estaría presionando a Belinda para cumplir el que ahora llaman su ‘capricho’.

En el video que ya ha dado la vuelta en redes sociales, se ve a Nodal y Belinda juntos en un fondo oscuro mientras él le dice: “Amor todo mundo quiere que te embarace... ándale” a lo que ella responde: “Tontito, hay que hacer las cosas bien, todavía no vemos anillo... ¿cómo vamos a llegar así con mis papás?”.

El video provocó cientos de comentarios, pero fue un usuario el que zanjó todo diciendo: “embarazó a la primera que se dejó”, aludiendo a que Nodal le habría sido infiel a Belinda con Cazzu.