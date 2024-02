Lupillo Rivera confesó cómo fue su primera vez con Belinda

Aunque Belinda no termina de confirmar nada, el romance con Lupillo Rivera ya es una realidad, al menos desde la perspectiva del cantante, quien desde hace unos meses ha comenzado a revelar más detalles sobre su supuesta historia de amor con ‘La Barbie mexicana’, durante su participación en ‘La Voz de TV Azteca’, programa que posteriormente la unió a Nodal.

¿Belinda comenzó el romance?

A pesar de haber mantenido la historia en secreto durante mucho tiempo, el famoso ‘Toro del Corrido’ ha revelado que su relación no fue tan rápido como algunos suponen, y según él, Belinda fue quien comenzó a ahondar en algo más que amigos, ya que se ponía celosa de las mujeres con las que Lupillo coqueteaba durante el programa.

Rivera en medio de diversas expresiones, dijo: “Es una mujer hermosa y mucha gente la puede criticar y hablar cosas malas de ella, así es cuando andas con una mujer muy guapa, se olvidan que es mujer”, dijo el famoso en entrevista con Gabriel Roa.

¿Cómo fue su primera vez?

El cantante se animó a invitarla a salir a una cena y le pidió que pagara, lo que Belinda hizo después fue demostrar su atracción hacia él. “Me acuerdo que era un hookah bar, nada más nos quedamos viendo el uno al otro y le dije ‘Tú me gustas’ y ella ‘Tú a mí me encantas’, y zas. Estaba bien nervioso, a mi edad estaba bien nervioso”, dijo el mexicano.

Los internautas no dudaron en opinar: “La mayoría juzga que Beli se fijó en él y que ha de estar bien arrepentida... Pero por lo que he podido ver es un caballero, aún la respeta, la mayoría de sus ex han hablado mal de ella y él siempre la ha defendido. En lo personal creo que ambos vivieron una linda etapa”.

“El Lupillo aún le brillan los ojos al recordarla aajajaja bello el Lupillo su risa lo dice todo”, “Lupillo no quita el dedo del renglón con Belinda, siempre la seguirá esperando”, son algunos de los comentarios de los usuarios.