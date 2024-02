Cristina Porta y Robbie Mora: un romance evidente en La Casa de los Famosos

El “virus” de cupido ronda por los alrededores de La Casa de los Famosos, a una semana de San Valentín. Cristina Porta y Robbie Mora revelan su romance evidente ante las cámaras del reality show de Telemundo.

Pero ambos actúan a escondidas de sus compañeros de programa, ya que se besan en sitios estratégicos y misteriosos de La Casa de los Famosos, como dos adolescentes que se conocen y se gustan.

Un par de videos de las redes sociales delatan lo mucho que se gusta esta pareja. Uno de los videos, el más evidente de los dos, los muestra besándose en el cuarto de lavado de la casa.

Antes de esto, la periodista y el cantante habían protagonizado una escena en la que se hablan muy de cerca y Robbie, sin muchos rodeos, le expresa lo que siente por ella.

“Yo no bromeo, te lo he dicho mil veces, con eso no. Hay muchas chicas guapas, te lo he dicho, todas son muy guapas, pero la que me gusta eres tú y ya”, inició Robbie, según El Comercio.

“Sí, son pocos días, ¿pero y qué? Quería decírtelo directo para que la creas un tantito más”, añade Mora mientras Cristina lo mira con la picardía típica de estas situaciones en las que dos personas están a punto de comenzar un romance

Sin embargo, Cristina parece no querer relacionarse sentimentalmente con nadie, y aunque está de acuerdo en comenzar “algo con Robbie” no le quiere poner títulos y le preguntó: “¿Y a ti no te molesta que yo diga que somos amigos?”.

“No, pues eso somos”, dijo Robbie en modo de reto para Cristina.