¿Cuánto tiempo duró la relación de Emilio Osorio y Karol Sevilla?

En recientes ocasiones, se ha podido ver el nombre de Emilio Osorio, Karol Sevilla y Leslie Gallardo mencionarse mucho en redes sociales, esto se debe a que esta última se encontraba participando en ‘La Casa de los Famosos’, en donde han surgido diversas conversaciones en la que se involucra a cada uno de ellos.

Le puede interesar: Leslie Gallardo, segunda eliminada de La Casa de los Famosos

Entre las cosas que se han dicho antes y durante el programa, resalta el hecho de que se ha especulado que el hijo de Niurka y Juan Osorio le habría sido infiel a Karol con la influencer, por lo que esta se vio en la obligación de revelar lo que realmente ocurría:

“Emilio terminó un ciclo en el que ya no se sentía cómodo, en el que ya no era feliz y donde los dos ya no se sentían cómodos y no estaban felices…No tengo más comentarios que hacer porque no tengo el gusto de conocer a Karol (Sevilla) no me incumbe meterme en el pasado de mi pareja actual y tampoco me incumbe comentar algo acerca de una persona que no conozco, entonces nada, yo creo que lo más bonito es que si ella está con Mario (Bautista) que sea muy feliz con Mario, nosotros le deseamos lo mejor, no le estamos deseando mal a nadie, no terminamos de mala manera, él no la engañó conmigo, ni nada por el estilo, ni yo me metí de tercera en discordia como muchos lo creen…”, mencionó Gallardo.

Tras las declaraciones de la influencer y menciones en redes sociales, muchos se han preguntado ¿Cuánto realmente duró el noviazgo entre Emilio y Karol Sevilla?

Karol Sevilla / Mario Bautista La actriz habló sobre su vida amorosa. (Instagram (@karolsevillaofc) / (@mariobautista))

Karol Sevilla envía mensaje a Emilio Osorio tras confirmar su romance en ‘La Casa de los Famosos’ Instagram: @karolsevillaofc / @emilio.marcos

Así fue el romance entre Emilio y Karol Sevilla

Durante una entrevista realizada en ‘El Minuto que Cambió mi Destino’, Emilio reveló que fue él quien dio el primer paso tras ver a Karol en un evento, por lo que decidió acercarse a ella con el objetivo de saludarla.

Luego de esto, lo siguientes encuentros fueron algo espontáneos y la química se dio de manera natural, aunque, a pesar de esto, pasó un buen tiempo para que los famosos inician una relación.

A mediados del año 2022 la actriz y cantante reveló que su relación con Emilio había finalizado, ya que ambos querían enfocarse en nuevos proyectos de trabajo y se consideraban muy jóvenes en ese entonces.

No obstante, durante la estadía de Emilio en ‘La Casa de los Famosos México’, empezó a escucharse un tema musical de la cantante y fue ahí cuando él no pudo contener las lágrimas y admitió estar saliendo nuevamente con ella, aunque tras su salida no se les logró ver juntos.

Un poco después, el quinto finalista del reality show apareció en redes sociales junto a Leslie Gallardo quién es su actual pareja.