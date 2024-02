Tras ganar el Grammy, fans de Karol G reviven su ‘peor’ humillación: esto le pasó

La noche del domingo 4 de febrero se llevó a cabo la celebración de la entrega de los Premios Grammy desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, donde el público fue testigo de la presentación de leyendas de la talla de Celine Dion, Tracy Chapman y Billy Joel.

También se convirtió en el escenario perfecto para galardonar a algunos de los exponentes de la música latina más destacados, entre ellos Natalia Lafourcade, Peso Pluma y Karol G quien se llevó su primer Grammy gracias a su álbum ‘Mañana Será Bonito’.

Karol G gana su primer Grammy 2024 Getty Images (Getty Images)

El discurso de Karol G tras ganar su primer Grammy

Luego de que Maluma y Christina Aguilera anunciaran que la cantante de ‘Provenza’ había ganado contra los álbumes ‘Data’ de Tainy y ‘Saturno’ de Rauw Alejandro, se subió al escenario y compartió un emotivo discurso en el que Carolina Giraldo mencionó:

“Hola a todos, mi nombre es Karol G, soy de Medellín, Colombia. Esta es mi primera vez en los Grammy y esta es la primera vez que tengo mi propio Grammy. Estoy súper feliz, estoy súper nerviosa, estoy súper emocionada de estar frente a tantas leyendas que admiro y respeto. Esto es algo tan hermoso. Mi álbum me ha dado los mejores recuerdos de toda mi vida”.

Y terminó: “Mis fans que vinieron y disfrutaron de mi álbum, se motivan e inspiran conmigo y se curan conmigo. Muchas gracias. Les prometo darles lo mejor de mí siempre. Espero que este (Grammy) sea el primero de muchos, así que gracias a todos”.

Fans recuerdan humillación a Karol G en Venezuela

El orgullo para Colombia y la comunidad latina no se hizo esperar en redes, que aplaudieron a la originaria de Medellín por llevarse su primer Grammy, sin embargo, hubo quienes recordaron que el camino que Karol G ha labrado para su carrera no ha sido nada fácil, tal como ella lo mencionó en una entrevista pasada.

Fue esto lo que revivió la humillación que la cantante de ‘Amargura’ vivió durante un programa de Venezuela, en la publicación compartida en redes sociales, un usuario destacaba la hazaña de la colombiana diciendo: “Karol G pasó de ser burlada en Qué Locura a ganar un Grammy. Siempre se puede llegar más lejos con constancia”.

Karol G pasó de ser burlada en Qué Locura a ganar un Grammy.



Siempre se puede llegar más lejos con constancia. #GRAMMYs pic.twitter.com/4lLsvYEt9V — Óscar C. (@oscarcallest) February 5, 2024

El hecho al que se refería el usuario recordaba la participación de la cantante en el programa ‘Qué Locura’ de Venezuela, donde Karol G fue víctima de una humillación a raíz de una broma pesada que le hicieron durante una transmisión que data del año 2012, cuando una joven, Carolina, estaba en la lucha de ganar un lugar en la música.

Ahí la cantante fue invitada a un concurso de preguntas y respuestas, en la que rápidamente notó que a su contrincante, Ivette Domínguez, le hacían preguntas mucho más sencillas que a ella, esto sumado a que la actriz venezolana se burló de ella y le dijo que no la conocía y no era nadie, aumentando la molestia de Karol G al punto de lanzarle agua.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos reprobaron que el programa hiciera una broma de ese calibre a la cantante: “Pobre Karol G, me dio mucha pena verla así. No se merecía esa broma tan pesada. Ella es una gran cantante y una gran persona. La admiro mucho”, “Qué falta de respeto con Karol G, es una artista internacional que merece respeto y admiración, no burlas ni humillaciones. Ese programa es una basura”.

