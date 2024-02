Luisito Comunica y Ary Tenorio responden sin piedad a los comentarios de La Chule, exnovia del YouTuber mexicano

Cynthia Velázquez, exnovia de Luisito Comunica encendió la polémica de esta semana en las redes sociales, al declarar que el influencer mexicano le fue infiel durante los cinco años que tuvieron de relación.

Internautas de plataformas como TikTok y X (antes Twitter) señalaron a Arianny Tenorio, actual novia del YouTuber, como la responsable de terminar con la relación que tenía Luisito con Cynthia, mejor conocida como La Chule.

“La infidelidad pudo estar y no estar. Tengo muchas pruebas para decir que sí, pero tampoco voy a usar esto para decir que fue la verdadera razón (de la separación)”, dijo Cynthia.

Es por es que tanto Luisito Comunica, como Ary Tenorio; cada uno por su lado, respondieron a las declaraciones de La Chule, en videos que postearon en sus redes sociales.

“Lo que no es de tu año que no te haga daño”, dijo Ary Tenorio en sus redes sociales, en referencia a que ella se conoció con Luisito en el 2019, pero comenzaron a salir mucho después de haber terminado su relación.

La también influencer de redes sociales sugiere que si hubo infidelidad entre la expareja, ella no estuvo involucrada. “Estoy cansada de que por errores de otras personas termine yo afectada”, destacó Ary en sus redes.

¿Qué dijo Luisito Comunica?

Sin estar en sintonía con su actual novia, la respuesta de Luisito fue directa a su relación con La Chule. En pocas palabras dijo que ella también le fue infiel durante su relación y que él se dio cuenta y lo confirmó.

“Sólo dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, varias cosas, de varias personas. Lo he confirmado con evidencias y me lo han confirmado amistades mutuas”, dijo Luisito Comunica en sus redes sociales.