¿Raúl de Molina se hace nuevos retoques?; Entérate

Raúl de Molina siempre se ha caracterizado por su volumen a nivel de su cuerpo. Para él ha sido un reto cambiar su aspecto físico, pero más que eso, está relacionado con su salud. En los últimos meses lo hemos visto muy enfocado en lograr una figura ideal. Incluso ha perdido 63 libras, lo que equivale a más de 28 kilos. Esto pudo alcanzarlo en el año 2023 gracias a mucho esfuerzo, constancia, una buena alimentación y, de paso, inyecciones de semaglutida, que confesó que eran su aliado para perder peso.

Raúl de Molina acudió al cirujano para conocer el proceso y eliminar el exceso de piel tras adelgazar https://t.co/JCcdeAKbsW pic.twitter.com/IVoYC2qkKJ — Noticias NID (@noticiasnid) February 3, 2024

Nuevo retoque

El conductor quiere seguir apostando a su estética y ahora buscó la orientación de un experto para someterse a una nueva cirugía.

“Fui al doctor para que me diera un estimado aquí, de quitarme y hacerme un tummy tuck. Entonces el doctor me dijo que no era un tummy tuck, que lo que hay que hacerme a mí es un body lift... Me dijo: ‘Te quito aquí, te hago esto, te lo pongo para arriba y la recuperación”, dijo el presentador.

Lili Estefan y Raúl de Molina reaccionan al regalo que Tekashi 6ix9ine le dio a Yailin La Más Viral https://t.co/g6NGGB6vyg — El Diario Nueva York (@eldiariony) February 1, 2024

¿Estará Ausente?

En medio de algunas dudas que surgen con este proceso quirúrgico, Raúl de Molina afirmó que podría recuperarse y volver a trabajar en dos o tres semanas, según los detalles que le informó su médico.

“Como tú no tienes que estar cargando peso ni nada, puedes estar de vuelta en el trabajo entre dos y tres semana” explicó el presentador de Univisión en ‘El Gordo y la Flaca’.

Ya el cambio físico de Molina ha sido evidente, y es importante destacar que los resultados finales con este nuevo retoque, se pueden observar después de seis meses de la intervención.

Raúl de Molina va que vuela para lograr su objetivo y sus propios compañeros de El Gordo y La Flaca quedan con la abierta al ver los resultados. https://t.co/CVm8BcS96F — MamásLatinas (@MamasLatinasUSA) January 31, 2024

¿Cómo se llama la cirugía para quitar el exceso de piel?

Hay muchas formas de realizar el procedimiento de quitar piel en exceso luego de haber sido muy obeso, pero existe la abdominoplastia que es un procedimiento quirúrgico mayor cuyo objetivo es fortalecer la musculatura de la pared abdominal y eliminar el exceso de piel y grasa en la parte media y baja del abdomen. El aspecto abombado del abdomen puede reducirse significativamente.