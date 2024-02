Los rumores sobre Silvia Pinal: así reaparece la diva para aclarar su estado de salud

Tal parece que la señora Silvia Pinal, ya se acostumbró a que la gente la quiera ver enferma y en el hospital. La diva del cine mexicano es atendida por tres enfermeros que están con ella 24/7, por lo que se mantiene al margen de todo lo que se dice de ella.

A sus 92 años, ha comentado que no entiende porqué la gente se asombra cuando es atendida por una cuestión de salud, “tengo 92 años, y ahora me enfermo más seguido, pero eso no quiere decir que esté mal, solo es porque ya no soy una jovencita”, dijo en entrevistas pasadas.

Alejandra Guzmán reacciona ante la salida de Silvia Pinal del hospital. (Foto: Instagram.)

Después de que se revelara que la actriz Silvia Pinal se encontraba grave de salud tras una caída, fue la misma actriz quién lo desmintió a través de un mensaje de audio. La leyenda del cine y la televisión compartió un mensaje cargado de buen humor.

“¡Hola! ¿Cómo están, están bien? Yo estoy muy bien de salud... jojojo. Estupendamente bien”, envió besos y se despidió con un “adiós, bye, good bye. No me he caído ni estoy en el hospital”, dijo tras confesar que desayunó tamales.

El programa Venga Alegría charló con Ivan Cochegrus, productor y amigo de la actriz, al salir de la residencia de la dinastía Pinal.

“Ella está bien es mentira que se cayó. La señora tiene una llaga que ya se le está cerrando que prácticamente fue cuando estuvo internada en el hospital y no por malos cuidados de sus dos enfermeros que están en casa siempre. Tiene un colchón especial para evitar la llagas”, explicó al programa de televisión.