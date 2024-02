“Yuridia la del Barrio”: El nuevo apodo de la cantante tras lanzar insulto

Yuridia se ha convertido en una de las cantantes mexicanas más elogiadas por su innegable talento y ahora se ha podido conocer que dio inicio a su gira ‘Pa’ luego es tarde tour 2024′ donde ha estado acompañada de su esposo, el cantante argentino Matías Aranda, y sus dos hijos Phoenix y Benicio.

La intérprete ha deleitado a sus fans con sus clásicos temas e incluso ha estado acompañada de algunos colegas como Edén Muñoz (ex vocalista de Calibre 50) y Ángela Aguilar, conocida como “La princesa de la música mexicana” con quien comparte el tema ‘Qué agonía’.

Sin embargo, en medio de su show en el escenario, Yuridia ha protagonizado un particular momento que se ha hecho viral en redes sociales, tras lanzar un insulto, lo cual no es propio de ella, pero el cual ha hecho reír a más de uno.

El insulto de Yuridia por el que se ganó el apodo de “Yuridia la del Barrio”

Internautas en redes sociales han expresado como Yuridia ha sacado “el barrio” que lleva dentro tras emocionarse en medio de su presentación por lo que se ha llevado el apodo de “Yuridia la del Barrio” tras lanzar un polémico comentario del que ella misma aseguró que estaba mal.

“Para qué??? Maldito perro pito chico”, expresó desatando las risas de los presentes.

Seguidamente, la cantante intentó retractarse de sus palabras con un “dije algo muy feo, no le deseo mucha suerte”, aunque con un tono y gesto de ironía.

Pese a sus palabras, Yuridia ha hecho reir a más de uno de sus fans y han aplaudido su jocosidad y la felicidad que ha irradiado en sus últimas presentaciones, lo que demuestra lo feliz y plena que está con su nueva vida y la llegada de su nuevo bebé.

Y es que incluso, la artista se ha encargado de mostrarse muy cercana a su público e incluso presentó al pequeño Benicio en el en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde inició su gira.

“Iniciando con una gira nueva, no por el cambio de setlist sino porque me acompañan personitas nuevas y ahora es otra la fuerza que hay que tener. Me siento muy bendecida, gracias por acompañarme en este arranque de gira 2024… Así que hay que darle la bienvenida a Benicio, por favor, háganle un zoom a la chaquetita que trae, un aplauso para Benicio, por favor”, dijo la famosa mientras su esposo salió del escenario con el pequeño en brazos, causando gran furor entre los miles de fans.