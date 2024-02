Alex Marín anuncia entre lágrimas el fin de su matrimonio poliamoroso con Mía

Alex Marín y Mía mantenían una relación desde hace 12 años, destacando por los acuerdos de poliamor que tenían, además de colaborar en proyectos laborales; sin embargo, recientemente, el productor anunció el final de su matrimonio.

El creador de contenido destacó en redes sociales por compartir gran parte de su vida y la de sus parejas como parte del acuerdo que mantenía con su esposa Mía, es por ello que a través de un video decidió confirmar el final de su relación.

Alex Marín anuncia el final de su matrimonio poliamoroso con Mía

Fue a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Facebook en donde reveló que junto con su pareja tomaron la decisión de divorciarse, por lo cual no pudo evitar llorar al recordar parte de su historia.

“Todos saben que ella es mi esposa. Actualmente ya nos estamos divorciando, estamos en pláticas de divorcio. Me siento triste, lloro algunas veces que veo cositas de ella, 12 años, no crean que es rápido, son muchos años, tenemos historia. Sí duele porque son muchos años de estar con Mía, pero le deseo lo mejor en su nueva etapa, que le vaya super bien, fue una excelente mujer, siempre me cuidó”, comentó.

Asimismo, Alex Marín evitó señalar los motivos de la ruptura de su matrimonio, no obstante, destacó que también separarán sus proyectos profesionales, por lo cual no tendrán ningún tipo de relación en los próximos meses, ya que lograron un acuerdo en diversos aspectos.

“Yo quiero que esté feliz, la veo feliz y eso me gusta. Con ella ya no tengo ningún lazo laboral, tenemos algunos shows juntos, ella va a ir a Cancún y ya no quiere de momento dar shows, pero si en algún momento ella quiere dar, ya va a ser por su cuenta, ya no sería conmigo”, agregó.