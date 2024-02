“Apretaste en el Photoshop”: Tunden a Yeri Mua por retocar sus fotos y dejar evidencias

La empresa y creadora de contenido Yeri Mua sorprendió este martes a sus seguidores al confesar que está sufriendo de calvicie y esto la tiene desesperada porque no sabe qué hacer. Compartió una imagen de su cabeza con poco cabello y además hizo un video en vivo, en el que le dijeron sobre algunos remedios, porque ella se niega a ser “un pelo en pausa”.

Y fue precisamente en la búsqueda de los medicamentos cuando generó revuelo. Su vestimenta impactó a muchos y recibió dura críticas que, además, se sumaron a otros señalamientos por retocar, de muy mala forma, sus imágenes para aparentar más cintura y busto.

Yeri Mua acudió a la farmacia, aparentemente de un centro comercial, vestida con un conjunto de una micro falda y crop top semitransparentes que dejaron ves su diminuta tanga de hilo y su brasier. Lo combinó con unas botas blancas con plataforma. Además, aprovechó par tomarse una foto de espalda para lucir su ropa interior.

Las tres fotos fueron publicadas por una cuenta que la empresaria mexicana sigue. Y de inmediato la mayoría de las reacciones fueron en su contra: “Yeri va de mal en peor y más las que le mienten por convivir diciendo que se ve bien”, “Tanto que se burlaba de chicas con cuerpo de nadadora y mírenla a ella”, “¡No te favorece nada ese outfit! ¡Pareces travesti!” y “Eres muy bonita y tienes cuerazo, pero no todo se trata de tu cuerpo y ser vulgar”, le dejaron en la caja de comentarios.

Pero estos no fueron los únicos, pues otros internautas más detallistas se dieron cuenta que las tres fotos que compartió Yeri fueron retocadas, ya que la edición fue paupérrima: “La correa de la cartera bien torcida jajaja apretaste en el Photoshop”, “La bubi en la segunda” y “Y el codo en la primera”, le dijeron.

Por supuesto, Yeri salió en su defensa a través de las historias en su Instagram que compartió ayer. De forma graciosa, lanzó sus dardos y mandó a los padres a cuidar lo que ven sus hijos.

“Manas es que yo no me di cuenta del Photoshop y apenas estoy viendo los comentarios, pero ni le moví tantito, culeras. Ahorita le voy a poner la foto original, nada más me blanqueé el codo, pero es que esa gente es burlona. Me blanqueé el codo y tantito me hice así: tíiiiin en la cintura. Ni fue tanto culeras, así que a mí no me van a estar mofando por mis fotos”, expresó.

Sobre su vestimenta, también dejó su mensaje: “Me dicen: ‘Es que te ves vulgar’, ‘Así te van a ver los niños en la plaza’. Pues, los niños deberían estar en su escuelita estudiando las tablas de multiplicar. A mí no me digan que si los niños... porque ellos buscan en las tablets que les prestan, agarran en el Google y ponen: “chichis”, así ponen en el Google y no me digan a mí que cuide lo que ven los niños en las tablets, que ven TikTok. A mí no me digan cosas”.