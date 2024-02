Nodal: otros cantantes que han querido a las mujeres solo para ‘reproducirse como conejas’

Ahora que se conoce un video en el que Nodal trataba de presionar a Belinda para que se embarazara y en el que muchos veían solamente sus intenciones de tener un hijo con ella a sus 24 años. Pero, en una región ampliamente machista como lo es Latinoamérica, hay colegas que dejarían al mexicano como un feminista radical en comparación. Y estos son algunos de ellos.

Famosos como Nodal que solo han querido a las mujeres para tener hijos

Diomedes Díaz

A pesar de que para algunos sea un ícono kitsch por sus erráticos gestos en sus conciertos (generalmente andaba drogado), no se olvida que él estuvo involucrado en la muerte de su fan Doris Adriana Niño y que tuvo la friolera de 21 hijos reconocidos con más de diez mujeres. Pero la lista podría llegar hasta 30.

Julión Álvarez

Irónicamente, es padre de... dos hijas. El hombre que dijo en 2016 la siguiente frase sobre las mujeres.

“¿Qué será? Me he enamorado muchas veces, pero lo que me gusta es que sean muy damitas. Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar un trapeador, porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mí no sirve”.

Vicente Fernández

No se podía dejar atrás a un representante de un género tan machista como la ranchera. Y pues en palabras de ‘Doña Cuquita’, su esposa, no se tapa el sol con un dedo.

Esto, porque ella dijo que jamás le dejó estudiar una carrera, ya que el era el hombre proveedor, “el que manda, el que ordena”, porque ella debía cuidar a sus hijos.

Charles Chaplin

No es cantante, pero la leyenda del cine da para un estudio: se metía con mujeres mucho menores que él (de hecho sus dos primeras esposas fueron menores de edad) y terminó teniendo ocho hijos con Oona O’ Neill, que tenía 18 años y era 36 años menor.