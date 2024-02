“Otra Yailin”: le llueven críticas a Cazzu por su supuesta indirecta a Belinda

‘Cactus’ la nueva canción de Belinda ha hecho no solo un regreso triunfal de la estrella del pop, sino que hizo arder todo internet, luego de que fans ‘sacaran su lupa’ y analizaran cada detalle de los versos y el videoclip, dejando algunas teorías sobre su sonada relación con Christian Nodal que le acarrearon una ola de críticas no solo a él, también a su actual novia.

Este nuevo tema no solo formará parte de un álbum en el que la cantante de ‘Luz sin Gravedad’ retomará su carrera en la música, sino que también contará su versión de la historia con sus relaciones pasadas, entre ellas Nodal, Lupillo Rivera, Criss Angel entre otros famosos con los que tuvo una relación.

Belinda lanza 'Cactus' Captura de pantalla: Youtube Belinda-'Cactus' (Captura de pantalla: Youtube Belinda-'Cactus')

Desde que se dio a conocer la relación de Christian Nodal con Cazzu, las comparaciones entre la argentina y su ex no se hicieron esperar, siendo gravemente señalada en redes sociales por los usuarios, y justo cuando esto parecía que estaba a punto de acabar, la ‘Jefa del Trap’ volvió a colocarse en el ojo del huracán por un reciente posteo que no gustó para nada a los belifans.

¿Cazzu le respondió a Belinda?

La expectativa por conocer las reacciones de Nodal y Cazzu no se hizo esperar por parte de los fans, quienes atribuyeron un posteo del sonorense como una respuesta a Belinda publicando un video de una fan que canta una parte de su nueva canción con Peso Pluma ‘La Intención.

Sin embargo, hasta el momento, Cazzu se había mantenido al margen, al menos hasta que una de sus historias en Instagram provocó una ola de comentarios contra ella, pues para los internautas supuso una respuesta contra ‘Cactus’ la nueva canción de Belinda que sería un reflejo de su relación con Christian Nodal.

En la publicación de Julieta Emilia Cazzuchelli a través de sus Instagram Stories solo se podía apreciar un meme de la película ‘Titanic’ con una imagen de Gloria Stuart, quien da vida a una Rose en su vejez mientras se lee una de las líneas que el personaje dice “Han pasado 84 años”, mientras de fondo se escucha una versión de ‘My Heart Will Go On’ de Celine Dion.

Cazzu publica supuesta indirecta a Belinda Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Fans de Belinda arremeten contra Cazzu tras publicar meme

Los fanáticos no tardaron en reaccionar, tundiendo a la argentina, y es que, aseguraron que esto se trataría de una burla al reciente tema de Belinda, que trataría sobre su relación con Nodal, quien hace unos meses se convirtió en padre de su primera hija.

En los comentarios publicados en redes sociales, los fans se fueron contra la ‘Nena Trampa’, donde se leía:

“Cuando Cazzu entienda que ella es la madre de sus hijos, más no el amor de su vida”, “Nodal embarazo a la que pudo, no a la que quiso”, “Ya se había tardado en aventar una indirecta, la canción ni es para ella, pero se la acomoda”, “Otra Yailin, pensando que un hijo amarra a un hombre””Yo que tú no me metía con una mexicana”, “Lo peor que puedes hacer es defender a un hombre, ni vela en el entierro tenías”.