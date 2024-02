¿Cuánto ganó Leslie Gallardo por participar en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos?

La segunda eliminada de ‘La Casa de los Famosos 4′ fue Leslie Gallardo, y el momento en que se anunció su salida del programa causó mucha controversia porque la influencer casi lloró de felicidad. Ante esto, Maryfer Centeno hizo un análisis detallado de la situación y llegó a una conclusión, ella quería irse.

La ex integrante de ‘Acapulco Shore’ perdió de llevarse los $200 mil dólares, pero se rumora que tampoco se fue con las manos vacías.

¿Cuánto se llevó por participar en LCDLF?

A pesar de que no se conoce con precisión el monto que habría ganado la novia de Emilio Osorio, se estima que habría recibido alrededor de $10 mil dólares, es decir, más de $180 mil pesos mexicanos. Esto se estima a los supuestos salarios que circularon en varios portales web la temporada pasada.

Según algunos compañeros la reacción de Gallardo fue más bien de felicidad y se fue de la casa aceptando la decisión del público, ya que lo que más anhelaba era estar fuera y poder ver a su novio.

Leslie Gallardo asegura que Thalí manipula a Lupillo

En entrevista en el programa ‘En Casa con Telemundo’, Gallardo indicó que Lupillo está siendo influenciado por Thalí, porque al parecer, entre ellos hay gato encerrado. Sin embargo, los seguidores difieren de su opinión y expresaron: “Eso no es cierto, Lupillo es un caballero lo que pasa es que son envidiosos”, “THALI NO ESTABA MOLESTA SOBRE EL BESO, ELLA ESTÁ MOLESTA SOBRE LO QUE PASÓ CON LOS DEL OTRO CUARTO”, “Realmente quiere ser igual que la suegra Niurka, es la imitadora, no es real no tiene personalidad propia”, son algunas de las expresiones de los internautas.

Finalmente Leslié recalcó:

“Durante toda mi carrera siempre me han tenido roña porque la gente directa cae mal, a veces”, puntualizó.