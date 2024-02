Lupillo Rivero confiesa en La Casa de los Famosos que lloró 20 días después de terminar con Belinda

Ni al mejor director de cine se le hubiese ocurrido una historia como la que está ocurriendo, de forma separada, entre Belinda y Lupillo Rivera. La princesa del pop latino vuelve a la palestra musical, con su nuevo tema, ‘Cactus’. Mientras que el cantante se encuentra en el foco de atención, por su participación en La Casa de los Famosos 4, de Telemundo.

El romance entre este par fue fugaz y se supo muy poco de lo que sucedió, ya que ambos lo intentaron mantener en secreto la mayor cantidad de tiempo posible. De hecho, Belinda nunca lo ha confirmado de manera oficial.

Sin embargo, es ahora con Lupillo dentro de La Casa de los Famosos, que estamos obteniendo información de su propia voz, ya que les cuenta parte de lo que sucedió a sus compañeros en el reality show.

El Toro del Corrido, en un momento de sinceridad con sus compañeros contó detalles de la relación. Dijo que fue la mujer que más lo marcó y que después de que terminaron, le costó una borrachera de 20 días (sin parar) para superarla. Realmente lo marcó.

Lupillo Rivera Lupillo y Belinda

“Sufrí mucho, me dolió mucho de esas que me marcó y que puedo decir orgullosamente que duré en la borrachera como 20 días sin parara así. Y nunca se lo demostré a nadie, a nadie, y me dolió mucho, y a veces no puede perder lo caballero y hablar mal de las mujeres, pero no es mi estilo”, dijo Lupillo, según reseña El Heraldo.

¿Cuánto tiempo duraron? Le preguntó uno de sus compañeros. Y el mismo Lupillo dijo que fueron ocho meses.