Se acerca el domingo más emocionante del año, esa fecha donde los fanáticos y no tan fanáticos del futbol americano se reunirán para ver al campeón de la Conferencia Americana y favorito de la nación swiftie, los jefes de Kansas City, enfrentar al campeón de la Conferencia Nacional, los 49ers de San Francisco. No cabe duda de que este es un show completo, pues la emoción no solo será proporcionada por los cascos y el ovoide, también el micrófono tendrá los ojos del mundo encima, durante y después de la tan esperada transmisión.

Rihanna en el Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show en State Farm Stadium el 12 de febrero de 2023. / Foto: Getty Images (Ezra Shaw/Getty Images)

En esta ocasión el responsable de poner a la gente a bailar será Usher, quien en su canal de YouTube cuenta con más de 7.9 millones de suscriptores y más de 6,570 millones de reproducciones en todos sus videos. Sin duda, el rapero norteamericano tiene la vara alta pues las últimas tres presentaciones de medio tiempo han generado más de 524 millones reproducciones en conjunto dentro del canal oficial de la NFL.

Los shows se han convertido en un atractivo por sí solos, como muestra de ello, los 10 videos más vistos en el canal de la NFL son todos relacionados a este momento. Por otro lado, la música latinoamericana está bien representada; en el primer puesto se encuentra Shakira de la mano con JLo cuando conquistaron el Hard Rock Stadium de Miami con uno de los espectáculos más memorables, demostrando así el alcance que pueden tener los fanáticos de América Latina.

Estos son los shows de medio tiempo más exitosos de todos los tiempos

Beyonce, Chris Martin de Coldplay y Bruno Mars en el Pepsi Super Bowl 50 Halftime Show en Levi's Stadium el 7 de febrero de 2016. / Foto: Getty Images (Ronald Martinez/Getty Images)