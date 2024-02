Niña Pastori prepara su ‘Camino’ a México y confiesa: “muero por Luis Miguel”

Niña Pastori no es una artista que considere que ya hizo todo en su carrera musical, al contrario, siente que todavía queda mucho por hacer, pero siempre con la bandera del flamenco en lo alto.

La cantaora española platicó con Publimetro, sobre su próxima visita a México, y de cómo ha logrado llevar sus canciones a diferentes generaciones de público.

El tour Camino ha recorrido España y llegará a Norteamérica este 2024. El año pasado el álbum Camino, resultó ganador en la categoría de Mejor álbum de música flamenca en los premios Latin Grammy que se llevaron a cabo en Sevilla, coincidiendo con el día Internacional del Flamenco.

Niña Pastori habla sobre el momento que vive el flamenco. (Foto: Cortesía.)

“Camino es una palabra súper bonita. Creo que al final, el camino de tu carrera y lo que uno esté haciendo, eso es lo más importante. Hay que saborear y disfrutar el camino”, dijo Niña Pastori.

Durante la entrevista, compartió que el flamenco ha pasado por varias etapas, pero su responsabilidad es mantenerlo vigente.

“Creo que es lo más bonito, sobre todo una raíz tan bonita como es la del flamenco; al fin y al cabo, es una música con una identidad increíble. Para mí es un orgullo y un honor muy grande poder pertenecer a esta gran familia que es el flamenco. Me gusta entrar en otras introducir otras cosas, pero sin perder nunca la raíz del flamenco”, señaló.

Pastori añadió que apuesta por un flamenco puro, “hay unos pilares muy importantes dentro del flamenco que siguen estando vivos aunque no estén con nosotros. Pero, evidentemente, bueno, es verdad que a veces la evolución lo va aflojando. Me gustaría que el flamenco fuera más puro y ortodoxo, eso sí me gustaría que disfrutara de buena salud, porque es verdad que el flamenco fusionado y el flamenco hecho con otras cosas, sí que funciona y va bien, pero el flamenco más puro y ortodoxo, quizá no tanto. Me gustaría que, como dices tú, disfrutara de buena salud”, puntualizó.

Con una sólida trayectoria de más de 25 años, y considerada una de las mujeres icono de toda una generación, ha logrado poner de moda el flamenco desde su irrupción a mediados de los noventa, de la mano de Alejandro Sanz.

Lazos con México

Ahora, Niña Pastori está lista para regresar a México con su misma voz arrolladora, con su compromiso a sus raíces y con nuevas canciones.

“Hay muchas cosas buenas en México, es un país muy rico también musicalmente, con mucho también en común. La forma de los cantantes de México, de esa pasión al cantar, es mucho como nosotros, o nosotros como ustedes, porque no se sabe dónde está uno y dónde está otro; quién está antes y quién está después”.

“Pero bueno, yo muero con Luis Miguel, y este año lo vamos a tener mucho por aquí, por España, que estamos todos y todas como locas”. — Niña Pastori

“Hay muchísima gente que me gusta como Alejandro Fernández, su padre, que en paz descanse, un gran artista y con una pasión también cantando, increíble. Hay mucha gente que admiro de vuestra tierra, de vuestro país, que son cantantes extraordinarios”, reveló la artista española.

¿Cuando se presenta en México?

13 de marzo. Auditorio Nacional (Ciudad de México).

