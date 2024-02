Taylor Swift anuncia que ‘The Eras Tour’ llegará a Disney+

Taylor Swift sigue demostrando por qué es una de las artistas femeninas más influyentes a nivel internacional, especialmente por los últimos anuncios de sus próximos lanzamientos musicales, así como también sobre el destino que tendrá la película ‘The Eras Tour’.

La artista estadounidense disfrutó de todos los éxitos que cosechó durante 2023, especialmente por su gira ‘The Eras Tour’, con la cual estrenó una película a nivel mundial que se volvió un fenómeno en las salas de cine y las plataformas digitales.

Taylor Swift

‘The Eras Tour’ llegará a Disney+

Luego de que la película recorriera las salas de cine y algunas plataformas de streaming, la intérprete de 34 años anunció que ‘The Eras Tour’ estará disponible para los usuarios de Disney+ desde el próximo 15 de marzo.

“Esta semana es realmente el mejor tipo de caos. Estoy encantado de hacerles saber que he encontrado una casa en streaming para The Eras Tour Concert Film, y que la casa será @disneyplus. Por primera vez estaremos mostrando todo el concierto (incluyendo “cardigan”, más 4 canciones adicionales de la sección acústica!! ) y lo estoy llamando, un gran shock, “Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)”. Disponible a partir del 15 de marzo”, escribió en Instagram.

De acuerdo con la publicación de Taylor Swift, el contenido que estará en la plataforma incluirá el concierto completo de Los Ángeles, además de cuatro canciones que formaron parte de la sección acústica.

Taylor Swift Taylor Swift / Instagram de Taylor Swift

La noticia del reestreno de la película en la plataforma de Disney+ llega acompañada del lanzamiento del nuevo álbum de la artista, ‘The Tortured Poets Department’ que estará disponible a partir del 19 de abril.