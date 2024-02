Andrea Legarreta responde a quienes critican a su hija por tener un novio torero

En México persiste la lucha para terminar con las corridas de toros. Situación que ha llevado a que la hija de Andrea Legarreta, sea objeto de críticas por sostener una relación amorosa con un integrante de la Fuerza Brava. En medio de esta polémica, ha habido figuras del espectáculo que han alzado su voz en contra de esta práctica. Tal fue el caso de Kate del Castillo quien repudió la ‘presentación’ en la Plaza de Toros de la Ciudad de México el pasado 28 de enero. Sin embargo, la conductora de ‘Hoy’, no pudo callarse y enfatizó que respeta las opiniones de cada quien, recalcando que su hija era una niña buena.

Andrea Legarreta y su hija Mía pic.twitter.com/OXGEe4Dyir — JR NM (@JRNM39908945) November 20, 2021

La opinión de la protagonista de ‘La Reina del Sur’ causó muchos mensajes y uno de ellos fue el del propio torero Tarik Othon.

“Es muy triste que una persona con tanto alcance mediático tenga la soberbia de mal informar a su audiencia. No hay mejor espectáculo que la ignorancia en acción! Ole”, agregó el novio de Mía Rubín.

Mientras los usuarios de las redes sociales respondieron a la famosa:

“Son una tradición de tus padres abuelos y todos los mexicanos que eran de dinero no sé por qué te ofenden si hasta reina taurina fuiste en tus 15 años no veo el porqué de quitar una tradición de la cual tú formaste parte”.

“Gracias por alzar la voz por los miles de toros que continúan siendo torturados y asesinados en este barbárico espectáculo”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Andrea Legarreta defiende a su hija

La conductora de TV sintió la necesidad de defender a su hija y puntualizó.

“Yo sinceramente tengo que ser respetuosa de la gente que le gusta y de la que no le gusta, entonces no sé ni de qué me estás hablando y es cosa ‘de nuevo en la polémica’ y no, mi niña es una niña muy linda, es una niña educada, amorosa y al final cada quien sabe su historia, es un adulto y yo simplemente los respeto”, añadió.