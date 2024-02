Cancelan a exnovia de Peso Pluma por quejarse de que un novio no le regaló el modelo de iPhone que quería

La modelo Dania Méndez se encuentra en el ojo de la tormenta en las redes sociales después de expresar su insatisfacción por el regalo de un iPhone y compartir detalles de una promesa incumplida por parte de una expareja, que algunos especulan podría ser el cantante Peso Pluma.

Dania Méndez generó controversia al quejarse públicamente de que una expareja no le obsequió el modelo de iPhone que ella esperaba. La modelo no especificó si esta expareja era Peso Pluma, pero la insinuación ha generado especulaciones en las redes sociales.

La polémica surgió cuando Méndez reveló que ese ex le había prometido regalarle el último iPhone de Apple, el iPhone 14 Pro Max. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando recibió el iPhone 14 estándar en lugar del modelo Pro Max que esperaba.

También te puede interesar: Exnovia de Peso Pluma habla de su intimidad con el cantante

Méndez compartió su decepción al expresar que siempre había utilizado el modelo Max debido a las necesidades de su trabajo, donde una pantalla más grande era esencial.

La modelo compartió su experiencia en el podcast de Un Tal Fredo, describiendo cómo, al recibir el regalo, expresó su agradecimiento a pesar de la sorpresa y decepción. Sin embargo, este episodio aparentemente marcó un punto de quiebre en la relación, ya que Méndez confesó que a partir de ese momento comenzó a reconsiderar su compromiso sentimental.

“Veo que trae el IPhone 14 Pro, yo siempre he usado el max por mi trabajo... uso pantallota, entonces le dije que se había comprado ese celular.. me da el IPhone 14, ni pro ni max... cuando vio mi cara de que el celular me dijo si me había gustado o no, yo le respondí que sí, que gracias”, dijo Méndez, según reseñó TV y Novelas.

Sin embargo, para Méndez esto fue un punto de quiebre. “Creo que en ese momento dije ‘no estoy en lugar correcto’ sabes”, le dijo al conductor del podcast.

Nunca dijo que fue Peso Pluma, pero los tiempos de salida de ese celular y el momento en el que ambos salieron coinciden.