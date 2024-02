Domina el estilo “Bichota”: Consejos para imitar los peinados de Karol G

La artista colombiana de 32 años, sin duda ha marcado tendencia con sus estilos únicos con los que ha aparecido en la alfombra roja, videos de sus temas y redes sociales. Encontrarás la inspiración perfecta para conseguir tu look más deseado. Conoce la lista de los peinados más populares de la “Bichota”.

Rodete Bajo

Lo ideal para conseguir este peinado es empezar con el cabello lacio y bien cepillado, una vez que lo hayas logrado y luego de luchar con esos pequeños cabellos rebeldes que suelen quedar por fuera, debes hacerte una coleta baja o de la altura que desees.

Luego haz una trenza con la mitad del cabello. Continúa enroscando la otra parte de la coleta y finalmente enrosca alrededor de ella la trenza para que haya más fijación, ¡y listas para brillar!

Karol G Foto: Instagram

Double Buns

Haz que tu cabello luzca fabuloso con este peinado de doble moño. Para este look el secreto está en primero hidratar tu cabello, desenredarlo y trazar la línea del medio para que puedas abrirlo en dos partes perfectamente iguales.

Después haz dos coletas, puede ser con todo tu cabello o con una parte de él. Vas a enrollarlos con mucho cuidado. Recuerda que si decides hacerte con una parte y dejar el resto de tu cabello suelto, añade unas ondas para un toque chic.

Karol G Foto: Pinterest

Mermaid Hair

Este look se volvió tendencia en Tik Tok y famosas como Kylie Jenner, Megan Fox, Zendaya y las hermanas Hadid han sido retratadas con este peinado. La diferencia es que la “Bichota” le da un toque especial al darles color con tonos rosa, celeste y lila. Para conseguir este peinado utiliza un ondulador que tenga de 2 a 4 barriles. Primero seca tu cabello para darle volumen, luego pon algo de spray y empieza con la onduladora, recuerda que no debes utilizarla tan cerca de la raíz. Finalmente, para sellar añade otra capa de spray, sin duda un look de impacto al estilo “Bichota”.

Peinado sirena de Karol G Foto: Instagram

Messy Bun

Este peinado no requiere que seas tan precisa como en el double buns, sino que haciendo honor a su nombre es un poco más “desordenado”. Para imitarlo una internauta compartió un truco infalible en Tik Tok.

Consigue un look desenfadado en menos de 10 segundos con este moño despeinado. Haz una coleta alta, pasa los mechones solo hasta la mitad, gira el elástico y amarra el peinado. ¡Rápido y chic!

Estilo Messy bun de Karol G Foto: Instagram

Pigtails Altas

Este tipo de peinado refleja un look más tierno al estilo coquette si le añadimos unos lazos. Esta tendencia noventera que nos recuerda a nuestra infancia cuando íbamos a la escuela con una lonchera, se ha vuelto viral e incluso varias celebs se han unido. Recuerda que Karol G le da su toque con los tonos mermaid y los mechones que quedan enfrente.

Karol G con trenzas Foto: Instagram

¡Sigue estos consejos y siéntete una verdadera “Bichota”!

