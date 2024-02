“Las mentadas salen sobrando”: Mamá de Lupillo Rivera contesta a acusaciones de su hijo

Lupillo Rivera, durante su estancia en “La Casa de los Famosos 4″, compartió un momento íntimo con Thalí García, revelando detalles sobre su relación con su madre, doña Rosa. En una noche especial en la suite, tras haber ganado el reto para ser el líder semanal, Lupillo confesó con una copa de vino en mano que ha llegado a un punto en su vida donde la falta de afecto maternal ya no le afecta.

“Yo llegaba al punto en el que yo sentía que mi mamá no me quería y lloraba y me dolía y ahora lo puedo decir y no me duele”, aseguró el hermano de la fallecida Jenny Rivera.

El reconocido intérprete de música regional mexicana expresó que, aunque la ruptura con su madre es irreparable, ha trabajado personalmente en ello, aceptando seguir adelante a pesar de reconocer la importancia de la familia en el desarrollo personal.

Reveló que, aunque la desconexión con su mamá parece definitiva, ha logrado procesar esta realidad en solitario, permitiéndose avanzar en su camino personal. A pesar de reconocer el valor fundamental de la familia en la vida de una persona, Lupillo subrayó su fortaleza para continuar adelante sin que este vacío afecte su bienestar emocional.

Contesta la mamá de Lupillo Rivera

Después de las declaraciones del cantante en La Casa de los Famosos, la madre de Lupillo, Rosa Amelia Saavedra, respondió en exclusiva para el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, donde le preguntaron si le afectaban las afirmaciones de su hijo.

“Claro que duele porque yo he sido una madre que aguanté todo por ellos para que me digan esas cosas, ¡está cañón!”, expresó Rosie Rivera.

En cuanto a la razón por la cual cree que su hijo se expresó de esa manera, la exesposa de Pedro Rivera señaló que el intérprete de “Despreciado” solo busca fama: “Bien menso. ¿Por qué se pone a hablar tantas tonterías? Pero bueno, tienen que buscar fama”.

Posteriormente, criticó el hecho de que, tras estas declaraciones, la gente reaccionará negativamente hacia ella: “De por sí la gente me dice vieja loca, vieja grosera, vieja estúpida. Eso es poco, ¿eh? Las mentadas de madre salen sobrando”.

Cuando se le preguntó si vio el programa durante el testimonio de su hijo, comentó: “A mí me dijeron, no lo escuché porque no veo todo el día, estoy ocupada”.

Finalmente, indicó que hablará con él cuando salga de La Casa de los Famosos y concluyó: “No tengo idea por qué él se expresó así. Yo solo lo encomiendo a Dios, que lo cuide”.