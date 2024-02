Robert De Niro habló por primera vez sobre la muerte de su nieto: “una tragedia horrible”

El pasado mes de julio del 2023, Leandro De Niro Rodríguez, nieto del famoso actor estadounidense, Robert De Niro, murió a consecuencia de una sobredosis por una fuerte mezcla de drogas con fentanilo, cocaína, ketamina, bromazolam, alprazolam y clonazepam, así lo indicó los datos de la autopsia publicados por TMZ.

Desde entonces el actor ganador del Oscar guardo silencio sobre el lamentable hecho. Sin embargo, en las últimas horas gracias a una reciente entrevista con la revista People, el artista entregó sus primeras impresiones y explicó algunos detalles sobre la investigación policial con respecto al caso que involucró alteración en las drogas.

Los dichos de Robert De Niro

El actor de “Los asesinos de la Luna” definió la desgracia familiar como “una tragedia horrible” y que en el momento en el que le dijeron lo que pasó no lo podía creer.

“Es simplemente un shock. Nunca pensé que esto sucedería. En ese momento comencé a pensar en todas las cosas que podría haber hecho o que tal vez debería haber hecho con él. No sé si eso hubiera hecho una diferencia. Y eso siempre está rondando por mi mente. Esto que está atravesando mi hija no es algo nada bueno para nadie. No tendría que haber pasado nunca”, expresó el actor de 80 años.

Drena De Niro, hija de Robert y madre de Leandro, había indicado en sus redes que “alguien le vendió pastillas con fentanilo que sabían que estaban mezcladas y aún así se las vendieron”.

Luego se sus dichos, los investigadores a reforzaron la búsqueda y a los días detuvieron a Sofia Haley Marks, una joven de 20 años conocida en las calles como la “Princesa Oxicodona” o “Princesa Percocet”, en referencia a la droga y de la marca más reconocida de dicha sustancia, quien vendió la droga adulterada a De Niro Rodríguez.