¿Ahora Timothée Chalamet es luchador mexicano? Sorprendió a sus fans usando una máscara dorada

El pasado martes, la Ciudad de México se iluminó con el brillo de las estrellas de Hollywood en la espectacular premiere mundial de ‘Dune: Parte Dos’. Timotheé Chalamet, conocido por su interpretación en ‘Call Me By Your Name’, sorprendió a sus fans al lucir una llamativa máscara dorada de luchador mexicano en la alfombra roja, generando un alboroto entre la multitud emocionada que se había congregado en el Auditorio Nacional.

El evento marcó el comienzo de una gira de promoción mundial que llevará a los protagonistas de la película, incluyendo a Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler y el director Denis Villeneuve, a diferentes rincones del globo terráqueo. La presencia de Chalamet en la alfombra roja no pasó desapercibida.

Timotheé Chalamet le regaló un momento inolvidable a sus fans mexicanos

El actor de 28 años se tomó el tiempo para interactuar con sus seguidores, saludando, firmando autógrafos y posando para fotos. Sin embargo, lo que más destacó fue su gesto de llevar una máscara dorada de luchador mexicano que fue obsequiada por un fan. Con una sonrisa en el rostro, el actor no dudó en ponérsela y posar con varios fans, creando instantes de alegría y conexión.

La reacción de los fanáticos fue efusiva y llena de entusiasmo. Los vítores y aplausos llenaron el Auditorio Nacional mientras Chalamet desfilaba con su accesorio. La interacción del actor con sus seguidores fue cálida y genuina, lo que añadió un toque especial de camaradería a la premiere.

Un momento emocionante para los fans (Captura)

El estreno mundial de ‘Dune: Parte Dos’ en México fue solo el inicio de una emocionante gira de promoción que llevará a los protagonistas a diferentes ciudades alrededor del mundo. Mientras tanto, los fanáticos mexicanos esperan con ansias el estreno oficial en cines el próximo 29 de febrero, donde podrán sumergirse en la continuación de la épica historia de Paul Atreides, interpretado magistralmente por Timotheé Chalamet.