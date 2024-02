“Clase vs. vulgaridad”: Cynthia Rodríguez aparece junto a ‘La Bichota’, a una la tunden y a la otra la elogian

Karol G La Bichota fue criticada por su look (Instagram)

Karol G se apoderó de el Estadio Azteca en la Ciudad de México para el primero de los tres conciertos que ofrecerá, como parte de su “Mañana será bonito tour” y vaya que superó las expectativas.

“Hola México, no puedo creer que estamos empezando el tour en un lugar que siento que es mi casa. Siempre he dicho que vivir la vida de la mejor manera posible depende de uno, así que esta noche vinimos a pasar la noche más ‘chimba’ si o no”, sentenció la cantante.

Los miles de asistentes corearon una a una las canciones que resonaron en el impresionante recinto, entre ellas Provenza, Tusa, Mientras me curo del corazón, y Mi ex tenía razón. La colombiana no dejó de decir que era “la noche más chimba” y se mostró muy conmovida por ver a todos bailando y con vestuarios alusivos a su estilo.

El concierto contó con la presencia de celebridades como Cynthia Rodríguez, quien estuvo acompañada de amigos y de su esposo, Carlos Rivera.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió los mejores momentos de la noche y sorprendió al aparecer posando junto a la mismísima Karol, tras bambalinas. “Eres una reina @karolg Por más mujeres exitosas y talentosas como tú. Gracias por tu energía tan bonita”, escribió Cynthia en la publicación.

Eso sí, mientras algunos se emocionaron por el tremendo encuentro, otros sólo se dedicaron a criticar.

Cynthia Rodríguez se lleva los halagos por su look y Karol G es llamada “vulgar”

“Bichoooootaaaaas”, “igual de preciosas y chingonas”, “dos reinas”, “hermosas ambas”, se leen los mensajes de quienes no tuvieron más que elogios para ambas mujeres.

Y de parte de los que “no soportaron”, sólo hubo críticas y burlas. Algunos incluso compararon a Karol con Wendy Guevara, como si se tratase de un insulto. “Pensé que estabas con Wendy Guevara”; “qué vulgar esa Karol G”; “tú tan elegante y la otra tan corriente”; “Hay Cinthia cómo puedes aplaudir las letras vulgares de ésta señora que acaso no has aprendido de las letras finas y románticas de tu esposo”, expresaron.

La critican pero Karol G es coronada como ‘la mujer del año’

La colombiana ha sido constante blanco de crueles comentarios que van en torno a su música, su look y hasta su vida amorosa. Sin embargo, ella ha demostrado que nació para triunfar, no por nada acaba de ser nombrada “la mujer del año 2024” por Billboard. Este título se le otorgará oficialmente durante la gala de los Billboard Women in Music Awards el próximo mes en Los Ángeles.

“Con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para las mujeres en todo el mundo gracias a sus letras empoderadoras y su audaz confianza. El lanzamiento de su innovador álbum Mañana Será Bonito ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta en las listas de éxitos en inglés y español. Estamos muy emocionados de honrarla como Mujer del Año”, señaló la directora editorial de Billboard, Hannah Karp.

Por si fuera poco, recientemente “La Bichota” se llevó el Grammy a “Mejor álbum de música urbana”, lo que deja claro el gran impacto que está teniendo en la industrial.