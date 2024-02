¿Cómo es el día a día de Yolanda Saldívar en prisión?

A pocos días que se estrene el nuevo documental sobre el asesinato de Selena Quintanilla, bajo testimonios de Yolanda Saldívar, muchos usuarios se preguntan cómo es el día a día de la mujer condenada por la muerte de ‘la reina de la música tejana’

Después de más de dos décadas tras las rejas, Saldívar, continúa cumpliendo su condena en la prisión de máxima seguridad para mujeres Mountain View Unit en Texas.

Saldívar trabaja como conserje en la prisión de máxima seguridad para mujeres Mountain View Unit en Texas. Su labor consiste en realizar tareas de limpieza y mantenimiento dentro de las instalaciones penitenciarias.

Dentro de los límites establecidos por las normas penitenciarias, Yolanda tiene permitido disfrutar de horas de esparcimiento. Durante este tiempo, puede realizar actividades recreativas o ejercitarse en áreas designadas para ello.

Te recomendamos leer: Yolanda Saldívar revela detalles de la muerte de Selena Quintanilla | Publimetro México

Posibilidad de libertad condicional

Se ha especulado sobre la posibilidad de que Saldívar sea elegible para obtener la libertad condicional en marzo de 2025.

Sin embargo, esta posibilidad dependerá de diversos factores, como su buen comportamiento durante su tiempo en prisión y las leyes de Texas que rigen los casos de este tipo.

El asesinato de Selena Quintanilla

El trágico asesinato de esta cantante ocurrió el 31 de marzo de 1995 en el Hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas. Yolanda disparó a la joven cantante después de una discusión, lo que resultó en la muerte de Selena.

En el documental que se estrenará el próximo 17 de febrero de 2024, “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them”, Saldívar confiesa que el asesinato de Selena fue un accidente y que no tuvo la intención de matarla.

Según su testimonio, hubo una serie de eventos desafortunados y una discusión que culminó en la tragedia.

Este documental tendrá como objetivo explorar la relación entre las dos mujeres, ofreciendo una perspectiva más profunda y detallada sobre los eventos que llevaron al trágico desenlace.

Se presentarán pruebas y testimonios que hasta ahora no se habían dado a conocer públicamente. Estas nuevas evidencias podrían arrojar luz sobre la dinámica entre las dos mujeres, así como proporcionar una comprensión más completa de lo sucedido.

El filme contará con testimonios de personas que estuvieron presentes en la escena del crimen, fiscales que participaron en el juicio contra la acusada y periodistas especializados que han estudiado y analizado el legado de Selena.