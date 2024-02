José Eduardo revela a Victoria Ruffo si su bebé será niño o niña pero su reacción no es lo que esperaba

José Eduardo Derbez sorprendió a todos tras anunciar que será papá por primera vez al lado de su novia, Paola Dalay, con quien ha estado por cuatro años. “Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos pero vamos con todo menos con miedo. Te amo Paola”, se lee al pie de unas fotografías publicadas en Instagram, donde la pareja sostiene un ultrasonido del bebé.

“Ahorita ya Paola tiene casi cuatro meses. Creo que me agarra en una época muy bonita de mi vida, muy pleno, con mucho trabajo, gracias a Dios, con mucha salud de parte de los dos”, confesó el hijo de Derbez posteriormente en una transmisión en vivo en su canal.

José Eduardo Derbez El actor anunció el embarazo de su novia (Instagram)

Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Vadhir y Aislinn Derbez les enviaron mensajes expresando su emoción y felicitándolos por esta nueva etapa. Del mismo modo, el actor compartió que su mamá, Victoria Ruffo, estaba muy emocionada con la noticia de que sería abuela. “La primera en enterarse fue mi mamá. Le hice una caja que decía ‘vas a ser la mejor abuela del mundo’ algo así y una prueba de embarazo. Y ya se emocionó muchísimo, nos abrazamos, lo festejamos [...] terminando mi función me regresé con mi mamá y seguimos muy emocionados... lloramos”, dijo José Eduardo en el video.

Paola Dalay La novia de José Eduardo Derbez está embarazada (Instagram)

Paola Dalay por su parte, ha recurrido a sus redes sociales para compartir con los fans el avance de su embarazo, revelan si ha tenido malestares o qué tanto se le nota la pancita. Asimismo reveló que de cariño le dicen “uvita” al bebé pues cuando se enteraron que etaban esperando, utilizaron una aplicación que les señaló que hasta ese momento era del tamaño “de una uva”. Ahora, tras varios días de especulaciones, José Eduardo y Paola han revelado el sexo de su bebé.

¿José Eduardo Derbez será papá de un niño o una niña?

Hace unos días, durante el programa Despierta América, los conductores compartieron el fragmento de un video en el que Aislinn Derbez habla del nuevo integrante de la familia, revelando “accidentalmente” que sería una “niña”, al referirse como “la mejor amiga” de su hija Kailani.

José Eduardo Derbez Aislinn Derbez io un adelanto "por error" del sexo del bebé de su hermano (Instagram)

“Y agárrate con lo consentidora que va a ser esta tía. Todo lo que tú no le dejes hacer, se lo voy a dejar hacer yo y también te la voy a robar de repente para que sea mejor amiga de Kai”, expresó.

En ese momento José Eduardo y Paola fueron cuestionados sobre si era correcto lo dicho por Aislinn que sería una niña, a lo que respondieron que no sabían. “Qué fijados son, yo no me fijé”, replicó el actor con nervios. Ahora finalmente han confirmado a través de un video que en efecto, será niña.

“Pues mujer ¿no? Sí mujer, pero nos habían dicho que era como 80 por ciento que iba a ser hombre ¿no? No manches, lo puedo creer, qué emoción y todo salió bien, una princesa en lugar de un príncipe”, expresaron.

Posterior a esto, el protagonista de El Roomie llamó a su madre para darle la noticia pero su reacción no fue la esperada. Y es que José Eduardo le explicó que le daría una señal a través de una luz del color correspondiente al sexo de su bebé. Sin embargo, al momento de encenderla rosa, la actriz se mostró confundida pues no se distinguía bien a través de la cámara. “¡Ay cabr*n ¿qué es eso?!”, expresó, a lo que José Eduardo dijo “¡es rosa!”. “¿Rosa? ¿De dónde le ve rosa?”, replicó Ruffo muy seria hasta que finalmente comprendió: “Es una nena! Una linda niña, preciosa, princesita ¡Qué padre! ¿no?”.

La reacción de Victoria Ruffo provocó risas entre los internautas quienes expresaron que “las abuelas nunca muestran emoción, aunque estén muy emocionadas”. Asimismo señalaron que esperan que la bebé se parezca a ella. “Ojalá y se parezca a su abuelita Victoria rufo porque ella es preciosa!!!!”; “Una mini Victoria!!! Qué bonito!”; “Victoria será la abuela más consentidora, le va a enseñar todo lo que sabe de hacer dramas jaajjaa”;