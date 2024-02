Nicola Porcella defiende a Wendy Guevara ante comparaciones con ‘La Divaza’

‘La Casa de los Famosos México’ también se convirtió en un fenómeno televisivo que logró conquistar a millones de seguidores que semana a semana intentaban estar pendiente de lo que ocurría dentro del Reality show.

Ahora nuevamente llega a las pantallas el programa de televisión en Telemundo, por lo que muchos intentan encontrar algunas similitudes entre los participantes. Alguna de las comparaciones que se han podido notar es la de Clovis Nienow con Nicola Porcella y, una de las más notorias ha sido entre ‘la Divaza’ y Wendy Guevara.

Ante lo diversos comentarios realizados en redes sociales, el segundo finalista de ‘La Casa de los Famosos México’ fue cuestionado en uno de sus Lives, sobre la Divaza y la manera en que esta busque imitar lo que pasó con él y Wendy en el Reality show, razón por la cual este inicio diciendo que el venezolano no es Wendy.

“‘La Divaza’ no es Wendy, primero hay que separar dos cosas, La Divaza no está haciendo el 1% de lo que hizo Wendy y Clovis yo no sé ni quién es, Wendy tiene un ángel que no tiene nadie”, afirmó el peruano.

Asimismo, indica que el otra de las diferencias es que la gente disfruto que la química que hubo entre ambos, ya que se dio de manera natural y una de las pruebas de esto es que su amistad aún continúa.

“Lo mío y lo de Wendy salió natural, es más es un principio la gente especuló que era porque hay y yo estoy bien con Wendy, para que vean que la amistad que sí se fortaleció con el tiempo, yo no quiero forzar las cosas”, indicó el famoso que aparece en un reciente video musical junto a Wendy Guevara.