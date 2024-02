¡Adiós soltería !Leticia Calderón le apuesta al amor: “Estoy enamorada, estoy contenta”

Hace 17 años Leticia Calderón conoció la soltería luego de su divorcio con el abogado Juan Collado, desde entonces estuvo dedicada expresamente a atender a sus hijos Luciano y Carlo.

Pese a que su enfoque era entregarse al rol de madre, la guapísima actriz decidió darse una oportunidad en el amor y confesó que actualmente está saliendo con una persona, aunque no es nada formal, así lo confesó al programa Sale el Sol .

La protagonista de la telenovela Esmeralda dijo sentirse contenta por ello:

“Estoy enamorada, estoy contenta, sin formalizar al 100% las cosas, creo que hay que disfrutar el día a día, evidentemente, estoy dedicándome mucho a mis hijos también, enamorada de ellos, babeo por ellos, ahorita mi prioridad son ellos”, confesó la actriz de 55 años de edad.

Calderón, reconocida por su papel protagónico en “Laberintos de pasión” estuvo casada por más de 8 años con el llamado “abogado de la mafia del poder”, quien permaneció detenido por más de 4 años, acusado de defraudación y delincuencia organizada.

En varias ocasiones Lety ha hablado de lo que vivió al lado de Collado , calificando su matrimonio como un “martirio”.

“Todo valió la pena por mis dos hijos. Lo único que te puedo decir es que yo creí que era feliz, estaba viviendo en una burbuja, literal, porque no me dejaban salir, no me dejaban ir a eventos, porque me tenía vigilada, me tenían con guaruras”, recordó

Narró la experiencia de haber perdido su esencia en el tiempo que estuvo junto a Collado, al punto de haber perdido el hábito de escuchar su música favorita, no ver a sus amigas y dejar de frecuentar a su familia, situaciones que la llevaron a reflexionar y a “abrir los ojos”.

“Yo creía que era feliz pero empiezo a ver otro panorama, estaba encerrada en un clóset; ya no era Lety Calderón. Bien vestidita, bien comidita y todo, pero estaba completamente encerrada”.