Facundo asegura que pagan mejor en Televisa que en Tv Azteca

Facundo, durante la presentación de la nueva barra del Canal 5, dio bastante de qué hablar al sacar en el escenario cuánto pagan en Televisa y en Tv Azteca. El conductor, que regresa como conductor para la tercera temporada de “¿Cuál es el bueno?” bajo la producción a cargo de Lalo Suárez, no se mordió la lengua y pronto todos se quedaron con cara de sorpresa. A pesar del respaldo del equipo de Televisa Univision y el éxito del programa, Facundo confiesa que no se confía durante el periodo de grabación y se prepara constantemente, sin dar nada por sentado.

“Nunca me confío de nada. Siempre valoro mucho las cosas chidas que me suceden y hasta pienso que podría ser la última vez”, aseguró el humorista. “Estar en un programa así implica unas 30 oportunidades en el año para hacer un programa ‘chingón’, y de esas 30, solo me permito que dos no estén increíbles. Solo dos de treinta. Es como si tuviera 30 balas y no pudiera fallar más que dos, así lo veo”.

Respecto a su preparación y desempeño, Facundo quiso añadir: “Si ves un programa y está malo, no lo vuelves a ver. Son tan pocos programas en el año que, aunque sea una temporada compacta, le tengo que meter toda mi energía. Cuando llega ese momento, me siento como un futbolista en el mundial; no salgo de fiesta, no me desvelo. Quiero llegar lo más divertido y con la máxima energía posible para hacer un gran programa”.

Ante la polémica lanzada por Facundo en vivo nos dimos a la tarea de buscar ¿cuánto ganan algunos conductores?

¿Cuánto ganan algunos conductores?

El salario de los conductores de televisión en México varía mucho dependiendo de una serie de factores, como:

Experiencia: Los conductores con más experiencia y trayectoria suelen ganar más que los que recién comienzan.

Reconocimiento: Los conductores famosos o con un gran número de seguidores en las redes sociales pueden negociar salarios más altos.

Tipo de programa: Los conductores de programas de noticias o de entretenimiento suelen ganar más que los conductores de programas de infomerciales o de televenta.

Tamaño de la empresa: Las grandes cadenas de televisión suelen pagar más que las pequeñas empresas de producción.

Ubicación: Los conductores que trabajan en las principales ciudades de México, como Ciudad de México o Guadalajara, suelen ganar más que los que trabajan en ciudades más pequeñas.

Canal 5 renueva su programación con concursos y humor

Sin embargo, podemos dar un rango general de salario para los conductores de televisión en México:

Promedio: El salario promedio para un conductor de televisión en México es de 18,898 pesos mensuales.

Salario mínimo: El salario mínimo para un conductor de televisión en México es de 5,052 pesos mensuales.

Salario máximo: Los conductores de televisión más famosos y reconocidos pueden ganar hasta 45,000 pesos mensuales, más regalías que llevarán esos sueldos a superar los cientos de. miles de pesos.

Ejemplos de salarios de algunos conductores de televisión en México:

Jorge “El Burro” Van Rankin: 4,000 pesos por emisión del programa Hoy (80,000 pesos mensuales).

4,000 pesos por emisión del programa (80,000 pesos mensuales). Andrea Legarreta: Se estima que gana alrededor de 300,000 pesos mensuales.

Se estima que gana alrededor de 300,000 pesos mensuales. Adal Ramones: Se estima que gana alrededor de 200,000 pesos mensuales.

Es importante tener en cuenta que estos son solo ejemplos y que el salario real de un conductor de televisión puede variar mucho dependiendo de los factores mencionados anteriormente.