Karol G muestra su humildad visitando niños con cáncer y calla a quienes dicen que “no canta”

Karol G se ha caracterizado a lo largo de su carrera como una de las cantantes más humilde al realizar distintos gestos con personas necesitadas y una vez más ha cautivado a sus seguidores tras su visita a México. Con su talento y carisma se ha ganado el cariño de cientos de fans, quienes agotan rápidamente las entradas a sus recitales.

Sin duda, la originaria de Medellín ha ido dando pasos firmes con sus éxitos temas y llenazos de conciertos en distintos países. Recientemente, ofreció un multitudinario show en el Estadio Azteca de la capital mexicana para luego tener un noble gesto antes de despedirse del país.

Además de su éxito como cantante, Karol se ha encargado de utilizar su influencia para ayudar a las mujeres más vulnerables y también a aquellos niños que padecen cáncer, a través de su Fundación Con Cora.

Karol G y su gesto de humildad con el que calló a los haters

Karol G decidió alegrarle el día a niños que padecen cáncer al visitar un hospital mexicano y el video del tierno momento se ha hecho viral en redes sociales.

La intérprete decidió cantar uno de sus temas más sonados y aplaudidos como es ‘Mientras me curó el corazón’, con el que ha hecho llorar a más de uno al tratarse de una canción que incentiva a dejar atrás los problemas.

Y es que la artista hace énfasis en el apartado de “mañana será bonito” para llenar de positivismo a los niños que están atravesando sus tratamientos contra esta fuerte enfermedad.

Para el gran momento Karol decidió cantar a capela dejando claro que su talento va más allá que el autotune que utiliza en algunas oportunidades para mejorar su tono, por lo que más de uno elogió su voz y su talento. De esta manera, calló a quienes la han criticado en varias oportunidades al punto de poner en duda su talento como cantante.

Los elogios no tardaron en aparecer en redes sociales pues le aplaudieron su gran gesto con los pequeños, expresando que hicieron famosa a la cantante correcta.

“La misma voz sin autotone”, “Simplemente la mejor, eso demuestra la calidad y la humanidad de esta mujer”, “Cantando a capela, para quienes dicen que no canta bien”, “Para los que dicen que ella no canta y que la que canta es la hermana”, “¿Cómo no admirar y amar un ser humano con ése aura tan bonito como lo el de ella?”, han sido algunos comentarios.