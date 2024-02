“¡Amiga date cuenta!”: las nuevas ‘red flags’ del novio de Taylor Swift probarían que no es el indicado

Este domingo el mundo disfrutó del juego y del espectáculo de medio tiempo del Súper Bowl 2024, pero no fue la actuación de Usher, ni siquiera el partido lo que hizo vibrar a las redes sociales.

La tendencia de esa noche fue el apasionado beso de Taylor Swift con Travis Kelce y la agresividad del jugador con su entrenador en jefe, Andy Reid, al grado de gritarle en la cara y hasta empujarlo.

La actitud del jugador, actual novio de la ganadora del Grammy al mejor álbum del año por Midnights, agresiva y violenta encendieron las alarmas en las redes, especialmente los fans, ‘Swifties’, a las que no les gustó para nada la actitud del novio de Taylor, pues consideran que ese ataque de ira no es algo bueno para la cantante en su relación.

“Sal de ahí Taylor” la red flag de los ‘Swifties’

Tras el altercado de Kelce con su entrenador, en la red X (antes Twitter), se hizo tendencia la frase ‘Sal de ahí, Taylor’, pues muchos fanáticos le pedían a Taylor Swift que terminara su relación con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, por la actitud que tuvo durante el Super Bowl y aseguraron que es una clara ‘red flag’.

Para quienes no lo saben, las red flags (bandera roja) indica que la persona probablemente no se encuentra en un noviazgo sano y seguir adelante para ambos sería peligroso.

“Es mostrar que algo no está bien y que debes vigilar ese comportamiento” y es lo que trataron de advertirle sus fans a la interprete de Bad Blood.

“Taylor, sal de ahí, hermana. Estás a tiempo”, “Taylor sal de ahí mana, you can do way better than this clown”, “Cuando veo estas cosas pienso enseguida en la pareja, a donde lo puede llevar una rabia , Taylor sal de ahí”, “Ese hombre no me cae bien, Taylor sal de ahí, a la pobre solo la están usando luego de esto la manda a la m…”, son los mensajes que dejaron varios fans con el video del momento en el que Kelce le grita violentamente al entrenador.

El beso demostró el amor de Taylor por Kelce

Pese a lo que sucedió en el campo, se le pudo ver a Taylor Swift en un palco del Allegiant Stadium disfrutando del duelo, a diferencia de Travis Kelce, quien se veía bastante afectado por la presión y su poca participación en la primera mitad.

Vestida de negro y un brillante collar personalizado con el número de Kelce, el 87, la cantante pasó todo el partido animando sin descanso desde un palco VIP, acompañada de la familia de Kelce y famosas amigas como las cantantes Lana del Rey y la rapera Ice Spice; además de su íntima amiga, la actriz Blake Lively, reseñó el portal La Vanguardia.

dios como LA BESAAAA y la abraza y como se toma el tiempo de saludarla, lo mínimo que un hombre que sale con Taylor Swift tiene que hacer. pic.twitter.com/QK7xUkpVxy — Bås! SAW MÅ AND TAY ❤️‍🔥 (@bastaaardo) February 12, 2024

Tras terminar el partido, Taylor corrió al campo para abrazar a su pareja y felicitarlo por la victoria de su equipo Kansas City Chiefs. Muy emocionados, los dos, ambos de 34 años, no dudaron en sellar la victoria con un beso apasionado que para los ‘Swifties’ no es un cuento de hadas, sino una película de terror que apenas comienza para la cantante.