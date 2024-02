“¿Te puedo abrazar?”: La incómoda pregunta de Cristina a Thalí en medio del posicionamiento

Para nadie es un secreto que, desde el inicio, ‘La Casa de los Famosos’ ha dado de qué hablar debido a las polémicas que se han presentado dentro del Reality show entre estas se ha destacado las diferencias entre Cristina y Thalí que en varias ocasiones han sido protagonistas de algunas peleas.

Además de esto, cada una se ha manifestado en contra de la otra y ambas han roto en llanto por lo que se ha dicho, de hecho, no es la primera vez que Cristina se posiciona detrás de Thalí, indicando las razones por las que esta debe irse del Reality show.

Sin embargo, en esta oportunidad ha sido diferente, ya que, además deposición también le ha pedido dar un fuerte abrazo, lo que muchos han catalogado como “el abrazo de Judas”.

Usar el racismo y discriminación estando en una posición PRIVILEGIADA como la de Cristina puesto a que JAMAS sufrirá lo que esos grupos marginados han sufrido, únicamente como estrategia es ASQUEROSO y deplorable. #LCDLF4 #fueraleslie #fueracristina



pic.twitter.com/0kRRNRzCRj — ✨Star✨ (@starladeltumbao) February 5, 2024

¿Qué le dijo Cristina a Thalí durante el posicionamiento?

Luego de haber sido nominada por tercera vez consecutiva, Thalí se coloca nuevamente juntos a sus compañeros, en donde cada uno indica su posición y le hace saber al otro las razones por las que quieren que salga.

Esta vez, Cristina vuelve a posicionarse al frente de Thalí, indicando que los motivos siguen siendo los mismos:

“Soy coherente con lo que digo y lo que hago, al menos lo intento. Te dije que mientras tú estés aquí, yo estaré delante de ti”, inició diciendo. “A mí me encanta la gente que se moja, que dice las cosas a la cara, me flipan las mujeres que tienen ovarios, pero no te creo, Te hemos pillado muchas mentiras, siento que eres muy muy lista y que sabes que el papel de víctima tiene protagonismo, lo estás consiguiendo. Además, no creo que estés disfrutando de la casa no te vimos en la fiesta y yo no te veo sonreír, sinceramente creo que lo estás pasando hasta mal porque es verdad, esto es un juego, pero puede ser un juego bonito y limpio”.

Ante sus declaraciones, Thalí respondió lo siguiente: “Yo en cambio, Cristina quiero pedirte esta noche que, si logro regresar a la casa, me gustaría que nos demos una segunda oportunidad, yo sé que no me crees, pero el tiempo es el mejor aliado… tú a mí me pareces una mujer que eres divertida, inteligente, guapa, creo que la casa no sería lo mismo sin la Pilarica, así que, de verdad de todo corazón ojalá que te quieras dar una segunda oportunidad conmigo y bueno, pues tiempo al tiempo”.

Asimismo, Cristina dijo: “Soy la persona menos rencorosa del mundo, te reconozco que no te creo, pero también te digo que soy dar segunda oportunidades, porque me lo han dado a mí, así que, ojalá sea verdad lo que dices…”, es ahí cuando la española le pide un abrazo y esta se lo otorga dejando así sorprendido a su público.