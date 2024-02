Adamari López genera polémica en redes por comparar su cáncer con la ruptura con Luis Fonsi

Adamari López siempre habla con mucha madurez de su fallido matrimonio con Luis Fonsi. Sin embargo, recientes declaraciones de la presentadora puertorriqueña, han causado algo de polémica, debido a que comparó el dolor de la ruptura con lo que sentía mientras luchaba contra el cáncer.

“Él estuvo en el peor momento, eso nunca lo he dejado de decir, eso está en mi libro, que se llama Viviendo, pienso que él estuvo en el momento en el que lo necesitaba, pero también causó un dolor tan grande como la enfermedad (cáncer), fueron las dos cosas, pero ya pasó. No creo que lo haya hecho intencionalmente o por maldad, simplemente son cosas que se dan en la vida y que uno no sabe manejar correctamente”, dijo Adamari, según reseña TV y Novelas.

La presentadora se va a reencontrar con el público de México dentro de poco, ya que será la encargada de conducir la versión de “¿Quién Caerá?” para nuestro país (ella misma presenta la versión latina de los Estados Unidos).

Adamari explica que ella sigue hablando de su relación con Luis Fonsi porque los medios le siguen preguntando y ella, por educación, contesta todo lo que quieran saber siempre y cuando se respeten los límites.

“Yo creo que ambos hemos pasado la página. A veces, cuando hablo del tema, la gente piensa que yo quiero seguir hablando, pero ustedes preguntan y yo, jamás voy a dejar de contestar. Porque me parece que ustedes también se merecen un respeto. Creo que los dos hemos hecho un camino diferente. Él habla, quizás, a través de sus canciones, yo hablo de frente, por medio de la televisión o en las redes sociales. Su parte es respetarme, y la mía también”, expresó Adamari.

“Yo siento que él estuvo en el momento que estuvo que estar, me ayudó en el momento más difícil, cuando fui diagnosticada y cuando me tocó enfrentar la enfermedad. Lo que pasó después ya es cuento viejo, ya cada uno tiene su vida, tiene su familia, y sigue haciendo lo que le gusta hacer”, destacó López.