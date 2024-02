Concierto de Luis Miguel en Venezuela generó descontento, caos, desorden y ovaciones en el público

Luego de 11 años sin haber pisado suelo caribeño, “El Sol de México”, cantó varios de sus temas se ante una multitud de más de 30 mil personas que desde muy temprano se dio en el Estadio Monumental de la ciudad de Car cas en Venezuela.

Lo que más llamó la atención es que para la presentación del intérprete de “Cuando Calienta el sol” aterrizaron cinco aviones con más de 90 toneladas de carga, entre ellas: instrumentos, equipos de sonido, luces y escenografía, además del personal que acompaña al artista mexicano.

La salida a escena de Luis Miguel tuvo un retraso de 20 minutos, además de que el cantante no fue empático con el público que desde muy tempranas horas de la mañana se habían dado cita para entrar al recinto.

En redes sociales algunos asistentes tildaron a Luis Miguel de “odioso” y “déspota” por falta de conexión ya que en ningún momento saludó ni agradeció la presencia de quienes esperaron su presentación.

“La gente pidiendo otra y el tipo no salió. Lo que vivimos hoy no se puede explicar, concierto tan malo, Invershow la organización bueno…no les puedo decir, horrible de verdad horrible. No existe que en Venezuela uno pague tanta plata para ver a un personaje, a un cantante y no existe que de verdad que se vaya así, ni salude”, escribió una de las asistentes al concierto de “Luismi”

La empresa aseguró que el espectáculo contó con 400 técnicos que apoyaron el desarrollo tecnológico del evento y el equipo de iluminación es exclusivamente con fuentes LED.

“Proporciona una experiencia única generando un efecto natural para el ojo humano. Resaltando una mayor presencia de la gama de colores. Las luces robóticas complementan el espectáculo con una programación que es consistente en toda la gira, logrando la misma sensación en cada ciudad donde Luis Miguel se presenta”, aseguró la empresa organizadora de la presentación.

Pese al descontento de muchos, los fanáticos del artista enaltecieron el show, y afirmaron disfrutar de las canciones, los mariachis que formaron parte de la noche y el gran talento del mexicano.